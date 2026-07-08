Bursele europene au închis pe roșu. Amenințările lui Donald Trump la adresa Iranului au declanșat un val de vânzări pe piețele financiare
SURSA FOTO: Dreamstime -Bursele europene
Piețele bursiere europene au încheiat ședința de tranzacționare de miercuri cu scăderi semnificative, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Investitorii au renunțat la activele considerate riscante după noile declarații ale președintelui american Donald Trump privind Iranul, orientându-se către plasamente considerate mai sigure.
În acest context, majoritatea indicilor bursieri europeni au înregistrat pierderi importante, în timp ce companiile din sectorul energetic au fost printre puținele beneficiare ale creșterii prețului petrolului.
Indicele Stoxx 600 a pierdut aproape 2%
Indicele paneuropean Stoxx 600, care urmărește evoluția principalelor companii listate pe bursele europene, a închis ședința cu un declin de aproape 2%.
Scăderea a venit după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că „va lovi puternic Iranul în această seară”, declarație care a alimentat temerile privind o posibilă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu.
În astfel de momente de incertitudine geopolitică, investitorii tind să își reducă expunerea pe acțiuni și să se orienteze către active considerate mai sigure, precum aurul, obligațiunile guvernamentale sau dolarul american.
Aproape toate sectoarele au închis în scădere
Valul de vânzări a afectat aproape toate sectoarele reprezentate în indicele Stoxx 600.
Companiile din industrie, tehnologie, sectorul financiar și bunurile de consum au înregistrat pierderi, pe fondul creșterii aversiunii la risc în rândul investitorilor.
Singura excepție a fost sectorul petrolului și gazelor naturale, care a beneficiat de aprecierea cotațiilor internaționale ale țițeiului.
Indicele Stoxx 600 Oil & Gas a închis ședința cu un avans de 1,9%, investitorii anticipând că eventuale perturbări ale aprovizionării din Orientul Mijlociu ar putea susține în continuare prețurile petrolului.
Marile burse europene au înregistrat pierderi importante
Scăderile au fost generalizate pe principalele piețe financiare din Europa.
Indicele DAX al Bursei din Frankfurt și indicele CAC 40 al Bursei din Paris au pierdut fiecare peste 2%, fiind printre cele mai afectate piețe ale zilei.
La Londra, indicele FTSE 100 a închis în scădere cu 1,7%, în timp ce indicele FTSE MIB al Bursei din Milano a consemnat un declin de 1,2%.
Evoluțiile reflectă îngrijorările investitorilor privind impactul pe care o eventuală extindere a conflictului din Orientul Mijlociu l-ar putea avea asupra economiei mondiale, asupra inflației și asupra piețelor energetice.
Tensiunile geopolitice revin în prim-planul piețelor financiare
Analiștii arată că investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu, regiune care joacă un rol esențial în aprovizionarea globală cu petrol.
Orice risc privind întreruperea livrărilor sau extinderea conflictului poate determina creșteri rapide ale prețului energiei, ceea ce ar putea alimenta din nou inflația și ar complica perspectivele economice la nivel global.
În acest climat de incertitudine, piețele financiare rămân sensibile la evoluțiile geopolitice, iar volatilitatea ar putea continua și în următoarele ședințe de tranzacționare, în funcție de evoluția situației din Orientul Mijlociu.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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