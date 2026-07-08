Ministrul interimar al Agriculturii caută soluții pentru fermierii aflați în dificultate. Problemele crescătorilor de animale, creditele și noile surse de finanțare, pe agenda discuțiilor

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a avut miercuri o serie de întâlniri cu reprezentanții fermierilor pentru a analiza principalele probleme cu care se confruntă sectorul agricol. Discuțiile au vizat atât dificultățile crescătorilor de animale în perioada transhumanței, cât și situația fermierilor care riscă executarea silită din cauza creditelor contractate în ultimii ani.

Pe agenda întâlnirilor s-au aflat și proiecte de finanțare pentru dezvoltarea agriculturii, inclusiv prin intermediul Băncii Mondiale, precum și măsuri care să ajute fermierii să facă față mai bine efectelor fenomenelor climatice extreme și epidemiilor.

Ministerul Agriculturii arată că, deși mandatul de ministru interimar limitează posibilitatea adoptării unor măsuri de amploare, sunt analizate soluții pentru problemele urgente din agricultură.

„Deși interimatul limitează foarte mult posibilitățile de acțiune, căutăm soluții pentru oieri, respectiv pentru rezolvarea problemelor generate de transferul temporar al animalelor în perioada de transhumanță. Totodată, a fost ridicată și problema fermierilor aflați în dificultate, care se confruntă cu riscul executării silite în urma creditelor accesate de la bănci”, a declarat ministrul.

Problema transhumanței a devenit una tot mai importantă pentru crescătorii de ovine, în contextul restricțiilor sanitare și al măsurilor privind circulația animalelor, care pot afecta activitatea fermelor și veniturile acestora.

În același timp, presiunea financiară asupra agricultorilor a crescut în ultimii ani, pe fondul costurilor ridicate de producție, al secetei, al fluctuațiilor prețurilor și al ratelor bancare, ceea ce a făcut ca un număr tot mai mare de fermieri să întâmpine dificultăți în rambursarea creditelor.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții Clubului Fermierilor Români au fost analizate mai multe variante de sprijin financiar pentru dezvoltarea agriculturii.

Potrivit Ministerului Agriculturii, printre soluțiile discutate se numără finanțări care ar putea fi susținute prin Banca Mondială și care vizează investiții în procesarea produselor agricole, digitalizarea fermelor și dezvoltarea sistemelor de irigații.

„În discuția cu Clubul Fermierilor Români au fost abordate posibile scheme de finanțare prin Banca Mondială pentru procesare, digitalizare și irigații, dar și managementul riscurilor prin asigurări sau fond mutual. Acestea ar putea constitui soluții menite să vină în sprijinul fermierilor care se confruntă cu provocări generate de fenomenele climatice sau epidemiologice, din ce în ce mai des în ultima perioadă.”

Autoritățile consideră că astfel de instrumente financiare ar putea contribui la modernizarea agriculturii românești și la reducerea vulnerabilității fermelor în fața fenomenelor meteorologice extreme.

Ministerul Agriculturii subliniază că agricultura se confruntă tot mai des cu provocări generate de schimbările climatice și de apariția unor focare de boli la animale, situații care afectează atât producția, cât și veniturile fermierilor.

În acest context, autoritățile discută despre dezvoltarea unor mecanisme moderne de gestionare a riscurilor, precum extinderea sistemelor de asigurare agricolă și crearea unor fonduri mutuale care să ofere sprijin financiar în perioadele dificile.

Aceste instrumente sunt deja utilizate în mai multe state europene și sunt considerate esențiale pentru creșterea rezilienței sectorului agricol în fața riscurilor economice și climatice.

Ministerul Agriculturii precizează că întâlnirile cu organizațiile reprezentative ale fermierilor vor continua și în perioada următoare, pentru identificarea unor soluții care să poată fi aplicate în actualul cadru legislativ și bugetar.

Printre prioritățile aflate în atenția autorităților se numără sprijinirea crescătorilor de animale afectați de restricțiile privind transhumanța, găsirea unor soluții pentru fermierii aflați în dificultate financiară și atragerea unor surse suplimentare de finanțare pentru investițiile în agricultură, cu accent pe procesare, digitalizare și extinderea sistemelor de irigații.