Se dau bani de la stat pentru crescătorii de porci. Condițiile pentru a primi 2.300 de lei pentru fiecare animal

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în consultare publică un proiect de Hotărâre de Guvern prin care propune acordarea unui nou ajutor de minimis destinat crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și Mangalița. Sprijinul financiar este prevăzut pentru anul 2026 și urmărește atât conservarea patrimoniului genetic autohton, cât și stimularea producției interne de carne de porc.

Potrivit proiectului, fermierii eligibili vor putea primi 2.300 de lei pe an pentru fiecare scroafă de reproducție, dacă îndeplinesc condițiile stabilite de autorități, inclusiv comercializarea unui număr minim de purcei.

Noua schemă de ajutor are ca obiectiv creșterea efectivelor de reproducție din cele două rase autohtone și încurajarea fermierilor să dezvolte exploatațiile specializate.

Conform Notei de fundamentare care însoțește proiectul, măsura urmărește majorarea numărului de animale de reproducție și, implicit, a purceilor obținuți anual, contribuind astfel la dezvoltarea efectivelor de porci Bazna și Mangalița.

Autoritățile arată că cele două rase reprezintă un patrimoniu genetic important al României și pot avea un rol semnificativ în dezvoltarea agriculturii și a industriei alimentare.

„România are un valoros patrimoniu genetic reprezentat de rasele de porci Bazna şi Mangaliţa, care se pretează la creştere extensivă şi care pot asigura materia primă pentru produsele ecologice şi tradiţionale. Pe de altă parte, preferinţele consumatorilor români pentru produsele ecologice şi tradiţionale sunt într-o continuă creştere.”

Ministerul Agriculturii atrage atenția că producția internă de carne de porc nu acoperă necesarul pieței, iar România continuă să depindă într-o proporție semnificativă de importuri.

În Nota de fundamentare se arată că:

„În prezent, acoperirea consumului de carne de porc din producţia internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporţie de 50% (…).”

În acest context, autoritățile consideră că susținerea crescătorilor de Bazna și Mangalița poate contribui la creșterea producției autohtone și la reducerea dependenței de importuri.

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern, valoarea ajutorului va fi de 2.300 de lei pe an pentru fiecare scroafă de reproducție.

Sprijinul financiar nu va fi acordat automat, ci doar fermierilor care respectă condițiile stabilite de program.

Documentul prevede:

„Prin prezentul proiect de act normativ, se are în vedere acordarea unui sprijin de 2300 lei/scroafă/an cu condiţia comercializării a unui număr de minimum 4 produşi/an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute în proiect.”

Astfel, pentru fiecare scroafă înscrisă în program, beneficiarul va trebui să comercializeze anual cel puțin patru purcei care să cântărească minimum opt kilograme fiecare.

Schema de minimis este destinată crescătorilor care dețin porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița și desfășoară activități economice într-o formă juridică eligibilă.

Potrivit proiectului, pot solicita sprijin:

persoanele fizice autorizate (PFA);

întreprinderile individuale (II);

întreprinderile familiale (IF);

societățile agricole;

persoanele juridice care desfășoară activități agricole.

Persoanele fizice care nu sunt organizate într-una dintre aceste forme nu vor putea beneficia de ajutor decât dacă își schimbă forma de organizare într-una eligibilă.

Ministerul Agriculturii stabilește și calendarul programului.

Cererea de înscriere va putea fi depusă în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern.

Ulterior, beneficiarii vor trebui să depună cererea de plată și documentele justificative cel târziu până la 27 noiembrie 2026.

În plus, proiectul introduce obligația efectuării testelor ADN pentru toate scroafele înscrise în program.

Dovada efectuării acestora trebuie depusă până la 31 august 2026.

Ajutorul acordat prin această schemă se supune regulilor europene privind ajutoarele de minimis.

Prin urmare, valoarea totală a sprijinului solicitat împreună cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii trei ani fiscali, începând cu anul 2023, nu poate depăși echivalentul a 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Datele Agenției Naționale pentru Zootehnie arată că, în prezent, în Registrul genealogic sunt înscrise 2.219 scroafe din rasele Bazna și Mangalița.

Dintre acestea:

1.697 sunt deținute de persoane juridice, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și societăți agricole;

522 aparțin persoanelor fizice.

Ministerul apreciază că bugetul disponibil este suficient pentru acoperirea necesarului estimat al beneficiarilor eligibili.

În Nota de fundamentare se precizează:

„Având în vedere că un număr de 1.697 scroafe sunt deţinute de persoane juridice şi luând în considerare că doar o parte din persoanele fizice se pot transforma într-o formă juridică eligibilă – persoane juridice, II, IF, PFA, societăţi agricole constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare, apreciem că suma totală necesară sprijinirii crescătorilor de suine din rasele Bazna şi Mangaliţa se încadrează în prevederile bugetare alocate cu această destinaţie.”

Ministerul Agriculturii estimează că aplicarea noii scheme va conduce la creșterea efectivelor de reproducție și a numărului de purcei proveniți din cele două rase autohtone.

În același timp, autoritățile subliniază că dezvoltarea fermelor Bazna și Mangalița poate susține producția de alimente tradiționale și ecologice, un segment aflat într-o continuă dezvoltare pe piața românească.

Prin această măsură, Guvernul urmărește atât conservarea patrimoniului genetic autohton, cât și consolidarea sectorului zootehnic, într-un moment în care România încearcă să reducă dependența de importurile de carne de porc și să stimuleze producția realizată în fermele locale.