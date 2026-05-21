Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Hotărârea privind schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” în acest an. Măsura dispune de un buget total de 60 de milioane de lei, iar plățile către beneficiari vor fi efectuate până la data de 22 decembrie 2026, inclusiv.

„Reluăm sprijinul pentru producătorii de usturoi, un sector agricol cu balanţă comercială negativă. Prin programul adoptat astăzi urmărim creşterea suprafeţelor cultivate cu usturoi şi, implicit, a producţiei, precum şi încurajarea fermierilor să continue această activitate agricolă în zonele cu tradiţie”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna.

Cererile de înscriere în program pot fi depuse în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii. De schema de sprijin pot beneficia producători agricoli persoane fizice, PFA, II și IF constituite conform OUG nr. 44/2008, precum și persoane juridice din domeniul agricol.

Verificările în teren vor fi realizate de echipe mixte ale Direcțiilor Agricole Județene și ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, acestea urmând să constate suprafețele cultivate, existența culturii de usturoi înainte de recoltare și densitatea acesteia.

Recoltarea și valorificarea producției se vor face ulterior controalelor, până cel târziu la data de 23 noiembrie 2026, iar documentele justificative vor putea fi depuse până la 24 noiembrie 2026 inclusiv.

De asemenea, autoritățile au anunțat că în acest an va fi susținută și producția de cartofi.

„Nu renunţăm nici la susţinerea cultivatorilor de cartofi, cerând Guvernului echitate în cazul sectoarelor cu deficit de balanţă comercială semnificativă. Considerăm justificată suma solicitată pentru schema de ajutor, în condiţiile în care nici sectorul cartofului nu a beneficiat de sprijin anul trecut, un an dificil, marcat atât de creşterea cantităţii aduse din afara ţării, cât şi de scăderea preţului cartofilor importaţi sau aduşi din spaţiul intracomunitar”, a precizat oficialul.

Suprafețele cultivate cu cartofi au scăzut considerabil în ultimele decenii, ceea ce a determinat o creștere semnificativă a importurilor, o tendință similară fiind înregistrată și în cazul usturoiului și roșiilor.

România va beneficia de aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, sumă destinată acoperirii parțiale a cheltuielilor generate de inundațiile severe produse în mai–iunie 2025, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

„România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al UE pentru acoperirea unei părți din cheltuielile generate de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme produse începând cu luna mai 2025. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană”, a declarat Ioana Dogioiu.

România a fost afectată în mai–iunie 2025 de inundații severe în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est, în urma unor ploi abundente, fiind avariate inclusiv infrastructuri precum Salina Praid și rețele de utilități. Comisia Europeană a anunțat că fondurile alocate vor sprijini refacerea zonelor afectate și a serviciilor esențiale.

În total, Executivul european a propus mobilizarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al UE pentru România, Spania și Cipru, cea mai mare parte fiind destinată Spaniei.