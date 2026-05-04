Guvernul a aprobat resursele financiare necesare pentru derularea programului „Tomata 2026”, asigurând astfel fondurile pentru plata sprijinului acordat cultivatorilor de legume în spații protejate. Măsura a fost adoptată în ședința de Guvern de luni, 4 mai, printr-o hotărâre care completează art. 8 din HG nr. 325/2025 privind schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate”, valabilă pentru perioada 2025-2027.

Știrea inițială:Guvernul a aprobat ajutoarele pentru agricultură

Prin acest act normativ, executivul a aprobat sumele necesare pentru plata ajutorului de minimis către beneficiarii eligibili ai programului, în baza cererilor depuse în anul 2026. Schema are o durată de trei ani și urmărește sprijinirea producției de legume cultivate în spații protejate, cu obiectivul de a stimula producția autohtonă și de a facilita valorificarea acesteia pe piață.

Programul beneficiază de o alocare financiară totală de 275 de milioane de lei, sumă inclusă în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026. Cuantumul ajutorului de minimis este stabilit la 1,5 euro pe metru pătrat, respectiv echivalentul a 1.500 de euro pentru 1.000 de metri pătrați, pentru o suprafață minimă cumulată de 1.000 de metri pătrați eligibili.

Plata sumelor către fermieri se va face doar după finalizarea tuturor verificărilor privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, precum și după centralizarea listelor cu beneficiarii care îndeplinesc criteriile stabilite.

Știrea inițială: Guvernul condus de Ilie Bolojan mai are la dispoziție o zi pentru a adopta acte normative esențiale care vizează sprijinul pentru sectorul horticol și cel zootehnic. Este vorba despre ajutoare de minimis pentru legumele cultivate în spații protejate, prin Programul Tomata 2026, dar și pentru culturile de usturoi și cartofi, precum și despre ajutorul de stat destinat creșterii animalelor.

Această zi este considerată crucială, deoarece marți, 5 mai, este programată dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse de AUR și PSD. În cazul în care aceasta va fi adoptată, Guvernul va fi demis și va intra în interimat, ceea ce înseamnă atribuții limitate și imposibilitatea de a mai adopta măsuri importante.

Fermierii așteaptă ca, în cadrul ședinței de Guvern, situația să fie clarificată, iar actele necesare să fie adoptate integral. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că va face toate demersurile pentru aprobarea legislației necesare sprijinului promis. Acesta a precizat că sunt pe circuitul de avizare mai multe acte normative importante, inclusiv cele privind sprijinul pentru energia electrică utilizată la irigații, precum și schemele de ajutor pentru culturile de usturoi, cartofi și pentru producția de tomate în sere și solarii.

„Avem pe circuitul de avizare, de asemenea, câteva acte normative importante care vor fi aprobate înainte de votul de săptămâna viitoare cu privire la moțiunea de cenzură depusă. Aici vom aproba, cel târziu luni, ajutorul pentru energia electrică la irigații. Vom aproba pentru culturile de usturoi și cartofi acele scheme de sprijin care sunt deja uzuale și se aprobă an de an aproape. Pentru sere/solarii pentru tomate, la fel, o schemă de sprijin”, a declarat săptămâna trecută Tanczos Barna, la finalul ședinței de guvern în care au fost aprobate plafoanele pentru plata Ajutoarelor Naționale Tranzitorii.

În paralel, APIA are responsabilitatea de a demara plata Ajutoarelor Naționale Tranzitorii pentru sectoarele vegetal și zootehnic. Instituția, condusă din nou de directorul general Adrian Pintea, trebuie să calculeze cuantumurile aferente fiecărei scheme și să înceapă autorizarea cererilor de plată.

Guvernul a aprobat deja plafoanele pentru aceste ajutoare, care vizează, în sectorul vegetal, culturi precum sfecla de zahăr, hameiul, tutunul, cânepa și inul pentru fibră, precum și culturile de pe teren arabil. În sectorul zootehnic, sprijinul se acordă prin mai multe scheme dedicate bovinelor și caprinelor, inclusiv scheme decuplate de producție pentru bovine și pentru sectorul de carne, dar și scheme cuplate de producție.

Impactul bugetar al acestor măsuri este semnificativ, fiind alocate 308 milioane de lei pentru sectorul vegetal și 610 milioane de lei pentru sectorul zootehnic, ceea ce înseamnă peste 180 de milioane de euro ce pot intra în procedurile de autorizare la APIA și, ulterior, în conturile fermierilor.

Deși plata Ajutoarelor Naționale Tranzitorii ar fi putut începe încă de săptămâna trecută, acest lucru nu s-a întâmplat din cauza schimbării conducerii APIA și a minivacanței de 1 mai, care a făcut ca ziua de vineri să fie nelucrătoare.