Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor Agriculturii din UE, desfășurată la Nicosia. Potrivit acestuia, strategiile naționale vor deveni parte integrantă a viitoarei reforme a PAC, care urmează să fie revizuită începând cu anul 2028.

Executivul european are în vedere o restructurare amplă a politicii agricole, care ar putea include simplificarea mecanismelor de finanțare. Una dintre schimbările analizate este înlocuirea fondurilor actuale cu un instrument financiar unic destinat sprijinirii fermierilor.

În acest nou cadru, fiecare stat membru va trebui să elaboreze un plan național de reformă și investiții pentru perioada 2028-2034, document în care va detalia modul de utilizare a fondurilor europene.

Propunerea de reformă este apreciată pentru flexibilitatea oferită statelor membre, însă generează și îngrijorări legate de posibila accentuare a disparităților regionale.

În paralel, negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, care implică atât statele membre, cât și Parlamentul European, sunt așteptate să fie complexe, obiectivul fiind ajungerea la un acord până la finalul anului.

Amintim că Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre cele mai vechi și importante politici ale UE, creată pentru a sprijini agricultura și fermierii din statele membre. A fost lansată în anii 1960, într-un context în care Europa încerca să își asigure securitatea alimentară după perioadele de criză și penurie de după Al Doilea Război Mondial.

Scopul principal al PAC este de a garanta că cetățenii europeni au acces la alimente suficiente, sigure și la prețuri accesibile, în timp ce fermierii beneficiază de un venit echitabil. În același timp, politica urmărește să mențină vitalitatea zonelor rurale și să sprijine dezvoltarea economică a acestora.

PAC funcționează în principal prin două mari componente. Prima este reprezentată de plățile directe către fermieri, care sunt acordate pentru a le asigura un venit stabil, indiferent de fluctuațiile pieței. Aceste plăți sunt condiționate de respectarea unor standarde stricte privind siguranța alimentară, protecția mediului și bunăstarea animalelor. A doua componentă este dezvoltarea rurală, care finanțează proiecte menite să modernizeze agricultura, să protejeze mediul și să sprijine comunitățile rurale.

De-a lungul timpului, PAC a fost reformată de mai multe ori pentru a răspunde noilor provocări. Inițial, accentul era pus pe creșterea producției agricole, însă acest lucru a dus la supraproducție și la costuri mari pentru bugetul european. Ulterior, reformele au orientat politica către sustenabilitate, protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice.

În prezent, PAC include măsuri care încurajează practicile agricole ecologice, reducerea emisiilor de carbon și utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Fermierii sunt încurajați să adopte tehnologii moderne și metode de producție mai prietenoase cu mediul.

Un alt aspect important al PAC este stabilizarea piețelor agricole. Uniunea Europeană poate interveni în anumite situații pentru a preveni prăbușirea prețurilor sau pentru a sprijini fermierii în perioade de criză, cum ar fi seceta sau fluctuațiile majore ale cererii.