Ministerul Economiei a ajustat în sens negativ estimările privind evoluția economiei pentru anul 2026, coborând prognoza de creștere la 2,2%. Comparativ, în luna septembrie era anticipat un avans de 3,3%, iar în noiembrie estimarea fusese deja redusă la 2,4%.

Această nouă revizuire reflectă o deteriorare a perspectivelor economice pe termen scurt, determinată în principal de contextul extern nefavorabil. Tensiunile din Orientul Mijlociu, volatilitatea piețelor energetice și incertitudinile geopolitice afectează direct mediul de afaceri și încrederea investitorilor.

Autoritățile subliniază însă că această încetinire este una temporară și că fundamentele economice rămân solide.

Potrivit noilor date, economia ar urma să intre într-o fază de relansare după 2026, cu ritmuri de creștere mai ridicate.

Indicator 2025 2026 2027 2028 Creștere PIB (%) – 2,2% 3,6% 4%

Estimările arată că anul 2026 va reprezenta un punct de inflexiune, după care economia va reveni pe un trend ascendent. Această evoluție este corelată cu implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și cu aplicarea reformelor asumate.

Investițiile continuă să joace un rol central în susținerea creșterii economice, însă dinamica acestora se temperează față de anul precedent.

Indicator investiții 2025 2026 Creștere (%) 17,6% 14,2%

Scăderea ritmului de creștere este influențată în principal de majorarea costurilor de producție, în special a celor legate de energie și combustibili. Creșterea prețurilor la produsele petroliere determină o presiune suplimentară asupra bugetelor de investiții, ceea ce poate conduce la amânarea sau reevaluarea unor proiecte.

În acest context, investitorii devin mai prudenți, iar deciziile de capital sunt luate într-un ritm mai lent.

Un alt indicator important care reflectă starea economiei este consumul populației, care ar urma să înregistreze o încetinire vizibilă.

Indicator consum 2025 2026 Creștere (%) 3,5% 1,8%

Această evoluție este determinată de presiunile inflaționiste persistente, în special cele generate de scumpirile la energie și la bunurile importate. În paralel, creșterea mai lentă a veniturilor reale reduce puterea de cumpărare și determină populația să adopte un comportament mai prudent în ceea ce privește cheltuielile.

Pe termen mediu, exporturile și importurile sunt estimate să continue pe un trend ascendent, susținând activitatea economică.

Indicator Ritm anual estimat Exporturi 8–10% Importuri 8–11%

Creșterea exporturilor este susținută de diversificarea produselor și a piețelor de desfacere, dar și de consolidarea relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană. În același timp, importurile cresc pe fondul cererii interne și al necesarului de materii prime și echipamente.

Sectorul agricol este unul dintre domeniile care resimt direct impactul scumpirilor.

Indicator agricultură 2026 Creștere (%) 1,6%

Creșterea costurilor la combustibili și îngrășăminte afectează productivitatea și pot duce la o reducere a randamentelor. În plus, aceste evoluții pun presiune pe fermieri și pe întreg lanțul de aprovizionare.

În ceea ce privește veniturile, prognoza indică o creștere semnificativă a salariului mediu.

Indicator salarii 2026 2029 Salariu mediu (lei) 17.200 23.100 Creștere (%) 12,3% –

Deși veniturile cresc, efectele inflației și ale costurilor ridicate pot diminua impactul real asupra nivelului de trai. Astfel, chiar dacă salariile sunt mai mari, puterea de cumpărare nu evoluează în același ritm.

Prognoza actualizată arată clar că 2026 va fi un an de ajustare pentru economie, marcat de încetinirea creșterii și de efectele unui context extern complicat. Totuși, perspectivele pe termen mediu rămân favorabile, iar revenirea este susținută de investiții, reforme și integrarea economică europeană.

Evoluția reală va depinde în mare măsură de stabilitatea geopolitică, de dinamica prețurilor la energie și de capacitatea autorităților de a menține echilibrele macroeconomice într-un mediu global volatil.