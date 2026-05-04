Guvernul condus de Ilie Bolojan acordă bonusuri de 1.500 de lei profesorilor din România. Măsura a fost propusă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și stabilește cadrul legal pentru acordarea unei prime nete de 1.500 de lei.

Aceasta se adresează personalului din învățământul preuniversitar de stat, atât cadrelor didactice, cât și celor didactice auxiliare, dar și personalului didactic din învățământul universitar de stat. Beneficiarii includ conferențiari, lectori, șefi de lucrări, asistenți universitari și personal didactic auxiliar aflat în activitate.

În schimb, personalul nedidactic, care în trecut beneficia de o primă de 500 de lei, nu va mai primi acest sprijin financiar. Decizia vine după ce Comisia Europeană a respins finanțarea acestor categorii prin Programul Educație și Ocupare, invocând neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Noile reguli introduc și condiții mult mai stricte privind utilizarea banilor. Cel puțin 65% din valoarea primei, adică minimum 975 de lei, trebuie folosiți exclusiv pentru cursuri de pregătire și formare profesională. Restul sumei poate fi utilizat doar pentru achiziționarea de cărți de specialitate și echipamente strict necesare procesului educațional, fiind eliminate posibilitățile de cheltuire pentru produse electronice fără legătură directă cu dezvoltarea profesională.

Prima de carieră didactică urmează să fie acordată începând cu luna aprilie 2026 și poate fi utilizată până la finalul anului școlar, respectiv 31 august 2026. Plata se va face în format electronic, fără posibilitatea retragerii banilor în numerar, iar cardurile vor fi livrate de Poșta Română fie la domiciliul beneficiarilor, fie direct la unitățile de învățământ.

Amintim că moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și membrii grupului PACE – Întâi România a fost depusă și prezentată în Parlament în cursul acestei săptămâni. Documentul urmează să fie votat marți, în plenul reunit, moment decisiv pentru viitorul actualului guvern.

În acest context, Ilie Bolojan a transmis o directivă clară parlamentarilor Partidul Național Liberal înaintea votului. Premierul a discutat cu senatorii și deputații liberali și le-a cerut ca, în momentul votului asupra moțiunii, să fie prezenți în sală, dar să nu își exprime opțiunea. Strategia stabilită prevede ca aleșii PNL să răspundă „prezent, nu votez” atunci când sunt strigați, marcând astfel prezența fără a influența direct rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură.