Diana Buzoianu descrie procesul de reformă ca fiind unul dificil încă de la început, în condițiile în care fiecare măsură propusă a fost supusă unor negocieri intense în interiorul coaliției de guvernare.

„Am pornit reforma Romsilva și, atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna de mână trasă, pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam, PSD cerea trei lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat”, a declarat Buzoianu, într-un interviu acordat RFI, în contextul în care PSD a semnat cu AUR o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care urmează să fie votată.

Declarația evidențiază tensiunile politice din jurul reformei și sugerează că deciziile nu au fost luate exclusiv pe criterii tehnice, ci și în urma unor compromisuri politice repetate.

Ministra a explicat că procesul de reorganizare a fost întârziat timp de aproximativ șapte luni, perioadă în care proiectul a fost blocat sau modificat în mod repetat.

Potrivit acesteia, deblocarea reformei a fost posibilă doar după o serie de negocieri care au dus la eliminarea sau reducerea unor prevederi considerate esențiale, în special în ceea ce privește evaluarea conducerii.

Unele dintre criteriile de performanță pentru directori au fost diminuate sau eliminate, „pentru ca anumiți oameni să nu fie sancționați”, a precizat ministra. Chiar și în acest context, ea susține că actuala formă a reformei introduce pentru prima dată un set coerent de indicatori de performanță, atât financiari, cât și nefinanciari, ceea ce reprezintă un progres față de sistemul anterior.

Un alt aspect critic semnalat de Diana Buzoianu este legat de structura de putere din cadrul Romsilva. Potrivit acesteia, Ministerul Mediului are o influență limitată asupra conducerilor din teritoriu, iar deciziile-cheie sunt concentrate la nivelul directorului general.

„Jumătate dintre ei sunt, de fapt, la mâna directorului general. Care director general? Sigur, a fost ales într-un proces de ultra-obiectivitate, dar de fapt a fost ales un om din sistem care este aproximativ foarte ușor de văzut că nu a livrat foarte multe lucruri cât a fost în sistem în Romsilva. Bun, și acest domn este cel care are decizia finală de cine este sau nu este director silvic în direcțiile respective.”, a declarat Buzoianu.

Această situație creează, în opinia ministrului, un blocaj structural, în care schimbările la nivel local depind de deciziile unei singure conduceri centrale.

Pentru a ilustra problemele din interiorul instituției, ministra a adus în discuție cazul lui Cezar Răduță, directorul Direcției Silvice Ilfov, despre care a spus că este „unul dintre cele mai controversate nume din Romsilva”.

Acesta ar fi fost menținut în funcție cu sprijinul conducerii centrale, în ciuda unor conflicte cu Ministerul Mediului. Printre situațiile invocate se numără semnarea unui contract de peaj pentru un drum forestier considerat „ilegal”, realizat în zona Pădurii Băneasa și utilizat pentru accesul către un complex rezidențial.

Cazul este prezentat ca un exemplu al dificultății de a impune schimbări într-un sistem în care deciziile nu sunt distribuite uniform.

Declarațiile ministrului conturează imaginea unui sistem rigid, în care schimbările sunt lente și dificil de implementat. Diana Buzoianu susține că problemele din Romsilva sunt acumulate în timp și nu pot fi rezolvate rapid.

„Opt luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani? Dați-mi 4 ani de zile și voi destructura tot. A, și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine.”, a afirmat Buzoianu la RFI.

Mesajul transmis sugerează că reforma nu este doar una administrativă, ci presupune schimbări profunde într-un sistem considerat vulnerabil la influențe și rezistență internă.

Deși marcată de întârzieri și modificări, reforma Romsilva este prezentată de oficiali drept un pas necesar pentru modernizarea instituției. Introducerea unor criterii de performanță, chiar și într-o formă ajustată, este considerată un element esențial pentru creșterea transparenței și eficienței.

În același timp, cazul scoate în evidență dificultatea implementării reformelor în instituțiile publice, mai ales atunci când acestea implică interese multiple și negocieri politice complexe.