Conducerea Romsilva, convocată de urgență la Ministerul Mediului. Contracte de peste 28 de milioane de lei, atribuite fără publicare

Conducerea Romsilva va fi convocată de urgență la Ministerul Mediului după apariția unui raport al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Regia a atribuit în 2025 contracte în valoare de peste 28 de milioane de lei prin proceduri de negociere fără publicare prealabilă, cele mai multe fiind justificate prin „extremă urgență”.

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că va convoca de urgență conducerea Romsilva pentru a cere explicații și pentru a afla ce măsuri vor fi luate în urma datelor publicate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

Raportul arată că Romsilva a derulat anul trecut 371 de proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Valoarea totală a contractelor atribuite în acest mod s-a ridicat la 28,25 milioane de lei.

Prin numărul procedurilor derulate, Romsilva s-a menținut pe locul al doilea la nivel național în clasamentul instituțiilor care au utilizat această modalitate de atribuire.

Unul dintre elementele evidențiate de Diana Buzoianu este motivul invocat pentru folosirea procedurilor respective.

Potrivit raportului ANAP, 82,75% dintre acestea au fost justificate prin existența unei situații de „extremă urgență”.

Ministra interimară a Mediului a transmis că vrea să afle ce măsuri intenționează conducerea Romsilva să adopte pentru schimbarea acestei situații. Din acest motiv, reprezentanții regiei vor fi chemați de urgență la Ministerul Mediului.

Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este prevăzută de legislația privind achizițiile publice. ANAP precizează însă că aceasta poate fi utilizată numai în situațiile expres și limitativ stabilite de lege și cu respectarea condițiilor aplicabile.

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Raluca Rogoz, a atras atenția asupra caracterului excepțional al acestui mecanism.

Potrivit acesteia, negocierea fără publicare prealabilă reprezintă o excepție de la procedurile competitive de atribuire.

Nivelul de utilizare identificat în cazul Romsilva justifică, potrivit conducerii ANAP, o monitorizare atentă și constantă.

Datele analizate au determinat agenția să transmită raportul și altor instituții care pot verifica situația din perspectiva propriilor atribuții.

Raportul ANAP a fost transmis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, instituție sub autoritatea căreia funcționează Romsilva.

Documentul a fost adus și la cunoștința Curții de Conturi a României și Consiliului Concurenței.

Cele două instituții urmează să analizeze informațiile și, dacă va fi cazul, să dispună măsurile care intră în sfera competențelor lor legale.

În acest context, Diana Buzoianu a decis convocarea conducerii Romsilva la Ministerul Mediului, discuțiile urmând să vizeze măsurile pe care reprezentanții regiei le vor lua în urma situației prezentate de ANAP.