Schimbare majoră pregătită de ANAP. Soluțiile AI vor sprijini procesul de achiziții publice

ANAP a participat la PRIMO Forum 2026, eveniment internațional dedicat transformării digitale și utilizării inteligenței artificiale în achizițiile publice, desfășurat în perioada 8–9 iunie la Istanbul, în Turcia. Reprezentanții instituției au discutat cu experți ai principalelor organizații financiare și economice internaționale despre integrarea noilor tehnologii în administrație. În paralel, agenția pregătește implementarea unor soluții AI în propriile platforme operaționale, printr-un proiect finanțat din fonduri europene.

ANAP și-a consolidat direcția de modernizare instituțională prin participarea la PRIMO Forum 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate reformării sistemelor de achiziții publice prin utilizarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale.

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Raluca Rogoz, a reprezentat instituția la reuniunea desfășurată la Istanbul în perioada 8–9 iunie 2026. Tema centrală a ediției din acest an a vizat dezvoltarea ecosistemelor de inteligență artificială, cadrul de reglementare necesar și adaptarea sistemelor de achiziții publice pentru integrarea noilor tehnologii.

Participarea delegației române a oferit acces la exemple concrete privind gestionarea provocărilor de guvernanță, implementarea instrumentelor digitale și utilizarea inteligenței artificiale ca instrument strategic în administrația publică. Demersul este relevant și în contextul proiectelor de transformare digitală pe care instituția le derulează cu finanțare europeană.

Forumul a reunit reprezentanți ai unor organizații internaționale de prim rang, inclusiv ai Băncii Mondiale, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), alături de conducerea mai multor autorități de achiziții publice din Europa și Asia Centrală.

În urma participării la sesiunile de lucru, conducerea ANAP a evidențiat importanța aplicării practice a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în activitatea instituției și în relația cu beneficiarii fondurilor europene.

„Participarea la PRIMO Forum 2026 ne-a ajutat să înțelegem mai bine, într-un mod concret și aplicat, cum este folosită inteligența artificială în achizițiile publice, un subiect aflat în atenția experților internaționali reuniți la Istanbul. Discuțiile de aici confirmă faptul că ANAP se află deja pe un drum de modernizare instituțională, pe care îl consolidăm prin proiectele aflate în derulare finanțate din fonduri europene. În urmă cu două luni am semnat contractul de finanțare pentru un proiect finanțat din fonduri europene. În cadrul uneia dintre activități, respectiv cea de asistență tehnică, vom dezvolta un ecosistem digital integrat bazat pe soluții de inteligență artificială. Mai exact, vom introduce mai multe soluții de tip AI în platformele de suport operațional, care vor sprijini activitatea curentă și vor furniza răspunsuri rapide și unitare, fundamentate exclusiv pe legislația și ghidurile în vigoare. Este un pas important pentru a sprijini beneficiarii de fonduri europene și pentru a reduce erorile de interpretare la nivel de sistem”, a declarat Raluca Rogoz.

Potrivit instituției, tehnologiile AI vor avea rolul de a eficientiza activitățile de asistență și suport, de a accelera accesul la informații relevante și de a contribui la aplicarea unitară a legislației în domeniul achizițiilor publice.

Implementarea noilor instrumente tehnologice face parte din proiectul „Coerență și performanță în achiziții publice – măsuri pentru o abordare unitară în sistemul de management și control al fondurilor europene nerambursabile”, cod SMIS 356013.

În cadrul Obiectivului Specific 2 al proiectului este prevăzută operaționalizarea unor instrumente digitale integrate, inclusiv introducerea unor soluții bazate pe inteligență artificială. Inițiativa urmărește modernizarea infrastructurii digitale a instituției și crearea unor mecanisme de suport mai eficiente pentru utilizatorii sistemului.

Concret, ANAP va extinde și actualiza platformele de suport operațional, inclusiv sistemul de helpdesk, prin integrarea unor soluții AI destinate eficientizării funcțiilor tehnice și de asistență. Autoritățile estimează că aceste instrumente vor contribui la creșterea coerenței proceselor administrative, la reducerea timpilor de răspuns și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor fondurilor europene.