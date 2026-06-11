Google poate fi tras la răspundere pentru răspunsurile generate de AI. O instanță din Germania a stabilit un precedent important

SURSA FOTO: Realizat AI - Google, căutare google cu AI, AI Overview

O instanță regională din München a decis că Google poate fi considerat direct responsabilă pentru informațiile prezentate în rezumatele generate de inteligența artificială din motorul său de căutare. Hotărârea reprezintă un moment important pentru industria tehnologiei și ar putea avea implicații și pentru alte platforme bazate pe AI.

Decizia vine după ce două companii de publishing din Germania au reclamat că au fost asociate în mod eronat cu practici frauduloase și afaceri suspecte în răspunsurile generate automat de sistemul AI al Google.

Cazul a fost analizat de Tribunalul Regional din München, care a emis o ordonanță temporară prin care interzice Google să mai afișeze anumite afirmații considerate false despre cele două companii reclamante.

Judecătorii au concluzionat că funcția „AI Overview” nu poate fi tratată la fel ca un motor de căutare clasic. În opinia instanței, sistemul nu se limitează la afișarea unor rezultate provenite de pe alte site-uri, ci generează propriul conținut, reformulează informațiile și construiește concluzii noi, transmite The Decoder.

Potrivit hotărârii, rezumatele generate de inteligența artificială folosesc propriile formulări și propria structură de prezentare. În cazul analizat, sistemul ar fi afișat afirmații ferme potrivit cărora una dintre companii era cunoscută pentru practici comerciale discutabile, prezentând inclusiv semnale de avertizare și recomandări pentru utilizatori.

Instanța a constatat că unele dintre aceste afirmații nu apăreau în sursele indicate de Google și că inteligența artificială a asociat greșit companiile reclamante cu alte firme care aveau reputație negativă.

Hotărârea analizează și jurisprudența anterioară privind responsabilitatea operatorilor de motoare de căutare.

În trecut, instanțele germane au considerat că motoarele de căutare doar facilitează accesul la informații publicate de terți și, prin urmare, răspunderea lor este limitată.

Tribunalul din München a apreciat însă că situația este diferită în cazul sistemelor bazate pe inteligență artificială. Potrivit instanței, AI Overview generează afirmații noi prin combinarea și interpretarea conținutului provenit din mai multe surse.

Judecătorii au arătat că numai Google are control asupra algoritmilor care produc aceste răspunsuri și asupra modului în care funcționează sistemul. Din acest motiv, compania trebuie să își asume responsabilitatea pentru informațiile afișate utilizatorilor.

Instanța a subliniat și faptul că funcția AI Overview nu este esențială pentru funcționarea internetului, fiind o caracteristică suplimentară față de rezultatele clasice de căutare.

În timpul procesului, Google a susținut că utilizatorii pot verifica informațiile accesând sursele indicate în răspunsurile generate de AI.

Compania a argumentat că publicul știe că informațiile produse de inteligența artificială nu trebuie acceptate automat fără verificări suplimentare.

Instanța a respins această apărare. Judecătorii au apreciat că simpla posibilitate de a verifica ulterior informațiile nu exonerează compania de răspundere pentru afirmațiile prezentate.

Potrivit motivării, rezumatele AI sunt formulate într-o manieră autonomă și pot fi înțelese fără consultarea surselor originale. În plus, instanța a remarcat că majoritatea utilizatorilor nu accesează linkurile indicate de sistem.

Judecătorii au comparat situația cu regulile aplicabile presei, unde un titlu sau un rezumat care poate fi înțeles independent poate genera răspundere juridică, chiar dacă cititorul nu accesează articolul complet.

Instanța a decis că Google trebuie să suporte 80% din cheltuielile de judecată, iar companiile reclamante câte 10% fiecare.

Hotărârea depășește însă limitele acestui caz. Judecătorii au stabilit un principiu care ar putea fi invocat și în alte litigii privind răspunsurile generate de inteligența artificială.

Analiza realizată de compania Oumi pentru The New York Times a arătat că sistemul Gemini 3 oferă răspunsuri corecte în aproximativ 91% dintre situații. Totuși, la scara la care operează Google, chiar și un procent relativ redus de erori poate genera milioane de răspunsuri greșite.

Aceeași analiză a constatat că peste jumătate dintre răspunsurile considerate corecte nu puteau fi susținute direct prin sursele indicate de sistem.

Instanța din München a considerat că tocmai această problemă reprezintă elementul central al disputei: atunci când inteligența artificială generează afirmații care nu se regăsesc în sursele citate, operatorul sistemului poate fi responsabil pentru consecințele acestora.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată, însă specialiștii consideră că aceasta ar putea influența viitoarele dezbateri juridice privind responsabilitatea companiilor care dezvoltă și operează sisteme de inteligență artificială.