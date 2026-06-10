Tehnologia care schimbă piața muncii: îngrijorarea care se extinde rapid în rândul angajaților

Un nou sondaj Reuters/Ipsos arată că jumătate dintre americani consideră că avansul inteligenței artificiale ar putea duce la pierderea locului de muncă pentru ei sau pentru cineva din gospodăria lor. Datele indică, totodată, o îngrijorare extinsă în societatea americană față de ritmul în care tehnologia este adoptată în economie și în viața profesională.

Studiul a fost realizat pe parcursul a șase zile și finalizat luni, pe un eșantion de 4.531 de adulți la nivel național. Rezultatele arată că 53% dintre respondenți împărtășesc această teamă, în timp ce 37% declară că nu sunt deloc îngrijorați, iar 10% fie nu au știut ce să răspundă, fie au refuzat să participe la întrebare.

Între categoriile sociale analizate, percepțiile sunt relativ apropiate, fără diferențe majore în funcție de vârstă, gen sau nivel de educație. Sondajul indică însă variații între orientările politice, democrații fiind mai preocupați decât republicanii de impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă din gospodărie.

Potrivit datelor, 61% dintre democrați au declarat că se tem că inteligența artificială ar putea înlocui locuri de muncă din gospodăria lor. În cazul republicanilor, procentul este de 47%, în timp ce independenții se situează la 34%. În același timp, 46% dintre republicani au spus că nu sunt îngrijorați de acest risc, comparativ cu 32% dintre democrați.

Studiul mai arată că utilizarea inteligenței artificiale este mai răspândită în rândul persoanelor cu studii universitare. Aproximativ 50% dintre absolvenți declară că folosesc frecvent astfel de instrumente, în timp ce procentul scade la 34% în rândul celor fără diplomă universitară. Media generală a utilizării se situează la 40%.

Întrebarea privind impactul AI a fost corelată și cu percepția generală asupra expansiunii rapide a tehnologiei. Aproximativ 73% dintre americani spun că sunt îngrijorați de creșterea utilizării inteligenței artificiale, un nivel mai ridicat față de 68% înregistrat într-un sondaj similar din 2023.

Sondajul vine pe fondul unor concedieri anunțate de companii din sectorul tehnologic, unele dintre ele invocând restructurări și integrarea inteligenței artificiale în procesele interne. Printre acestea se numără firma de software Intuit, care a anunțat reducerea a 17% din forța de muncă globală, măsură justificată prin eficientizarea operațiunilor și orientarea către proiecte tehnologice avansate.

În spațiul public, discuțiile despre impactul AI au ajuns și în mediul academic și profesional. Studenți de la Universitatea din Arizona l-au huiduit pe Eric Schmidt în timpul unei ceremonii de absolvire, după ce fostul director executiv al Google a vorbit despre implicațiile inteligenței artificiale.

În paralel, dezbaterile includ și utilizările extinse ale tehnologiei, de la instrumente creative și aplicații comerciale până la posibile utilizări în propagandă, divertisment sau domenii cu potențial militar, aspecte care au atras atenția unor lideri politici și religioși, inclusiv a Papei Leon al XIV-lea.

Inteligența artificială a intrat în atenția publicului larg în 2022, odată cu lansarea ChatGPT de către OpenAI, un sistem capabil să genereze răspunsuri conversaționale și să ofere asistență în diverse sarcini digitale. Apariția sa a schimbat modul în care utilizatorii interacționează cu motoarele de căutare și cu instrumentele online.

În același timp, companii precum Anthropic au câștigat teren pe piața soluțiilor destinate mediului de afaceri, inclusiv prin produse precum Claude Code, utilizat pentru asistență în programare. Dezvoltarea accelerată a acestor tehnologii a atras interesul piețelor financiare, în contextul planurilor unor companii de a-și extinde capitalizarea prin listări publice.

Pe fondul acestor evoluții, sondajul arată și o diferență între percepție și utilizare: deși o parte semnificativă a populației folosește deja instrumente de inteligență artificială, nivelul de îngrijorare privind efectele asupra pieței muncii rămâne ridicat în rândul americanilor.