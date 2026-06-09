Bursele asiatice au revenit pe creștere. Acțiunile din tehnologie au condus avansul după recuperarea Wall Street

Piețele bursiere din Asia au avut o evoluție mixtă marți, însă sectorul tehnologic a susținut creșterile în mai multe state importante din regiune. Investitorii au reacționat la revenirea parțială a Wall Street după vânzările masive de la finalul săptămânii trecute și la evoluțiile din sectorul inteligenței artificiale.

În același timp, prețurile petrolului au scăzut după avansul puternic de luni, pe fondul tensiunilor dintre Israel și Iran, care continuă să influențeze piețele financiare globale.

Indicele Nikkei 225 din Japonia a urcat cu 1%, până la 64.654 de puncte, una dintre cele mai bune evoluții fiind înregistrată de producătorul de echipamente pentru industria semiconductorilor Tokyo Electron, ale cărui acțiuni au crescut cu 7,5%.

În Coreea de Sud, indicele Kospi a avansat cu 3,5%, recuperând o parte din pierderile de peste 8% consemnate în sesiunea precedentă. Producătorul de cipuri SK Hynix a câștigat 7,7% după ce a anunțat un parteneriat cu Nvidia pentru dezvoltarea unor centre de date. Acțiunile Samsung Electronics au urcat, la rândul lor, cu 3,6%.

Piața din Taiwan a fost susținută de sectorul tehnologic, indicele Taiex crescând cu 2,2%. Printre companiile care au contribuit la avans s-a numărat și gigantul semiconductorilor TSMC.

În schimb, indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0,4%, în timp ce indicele Shanghai Composite a închis cu un avans modest de 0,3%. Bursa australiană a avut o evoluție negativă, indicele S&P/ASX 200 pierzând 0,5%.

Pe Wall Street, indicele S&P 500 a recuperat o parte din pierderile de vineri și a închis în creștere cu 0,3%. Nasdaq, dominat de companiile din tehnologie, a urcat cu 0,9%, în timp ce Dow Jones a închis ușor pe minus.

Printre cele mai urmărite companii s-au aflat producătorii de cipuri și de echipamente pentru inteligență artificială. Micron Technology a crescut cu aproape 10% după declinul puternic de la finalul săptămânii trecute, în timp ce Marvell Technology a urcat cu 9,6%.

Interesul pentru Marvell a fost amplificat după ce compania a fost inclusă în indicele S&P 500 și după ce directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a declarat recent că Marvell ar putea deveni „următoarea companie evaluată la un trilion de dolari”.

Creșterile puternice din sectorul semiconductorilor au alimentat însă și discuțiile privind nivelul ridicat al evaluărilor din industria inteligenței artificiale. Un indice urmărit al companiilor din domeniul semiconductorilor acumulase până săptămâna trecută un avans de aproape 85% de la începutul anului.

Pe piața materiilor prime, prețul petrolului a coborât după creșterile accentuate din ziua precedentă. Cotația Brent a scăzut la 93,84 dolari pe baril, după ce depășise temporar pragul de 98 de dolari. Petrolul american WTI a coborât la 90,83 dolari pe baril.

Investitorii urmăresc cu atenție evoluția conflictului dintre Israel și Iran, deoarece prețurile ridicate la energie contribuie la creșterea inflației și pot influența deciziile viitoare ale băncilor centrale privind dobânzile.