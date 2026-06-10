Românii care ar ar putea beneficia de salarii mai mari. Primele modificări la noua Lege a salarizării. Dragoș Pîslaru: Este unul dintre obiectivele esențiale

Noua Lege a salarizării unitare, una dintre reformele-cheie asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), începe să fie ajustată înainte de adoptare. În urma consultărilor cu sindicatele și organizațiile profesionale, Guvernul a identificat deja primele situații care ar putea fi corectate. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că autoritățile au convenit, în principiu, eliminarea unei diferențe salariale care îi afecta pe biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar.

Deși proiectul noii Legi a salarizării unitare a generat numeroase dezbateri în ultimele săptămâni, reprezentanții Guvernului susțin că documentul rămâne deschis modificărilor.

În acest context, Dragoș Pîslaru a anunțat că întâlnirile desfășurate în ultimele zile cu reprezentanții sindicatelor au scos la iveală o serie de probleme care necesită ajustări înainte ca legea să fie finalizată.

Potrivit oficialului, scopul consultărilor este identificarea dezechilibrelor existente în sistem și corectarea acestora astfel încât legea să fie cât mai echitabilă pentru toate categoriile profesionale.

„Am discutat în ultimele zile cu reprezentanții sindicatelor din mai multe domenii, iar unele dintre observațiile primite au evidențiat probleme reale care trebuie corectate.

Dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente și soluții.”

Declarația vine în contextul în care mai multe federații sindicale au transmis observații privind grilele salariale propuse și modul în care acestea influențează diferite categorii de angajați din sectorul public.

Una dintre situațiile analizate în cadrul consultărilor vizează personalul de specialitate din laboratoarele medicale.

Biologii, biochimiștii și chimiștii au reclamat existența unor diferențe salariale care nu reflectă nivelul de pregătire profesională, responsabilitățile și complexitatea activității desfășurate.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, după discuțiile purtate cu reprezentanții Sindicatului Național Forța Legii, autoritățile au ajuns la concluzia că aceste diferențe trebuie eliminate.

„Un exemplu concret este situația biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistemul sanitar. În urma discuțiilor cu reprezentanții Sindicatului Național Forța Legii, am agreat de principiu eliminarea unei diferențe de salarizare care nu își găsea o justificare obiectivă în nivelul studiilor, al pregătirii profesionale, al responsabilităților și al complexității activității desfășurate.”

Dacă modificarea va fi inclusă în forma finală a legii, aceste categorii profesionale ar putea beneficia de o reașezare a nivelului de salarizare în raport cu alte funcții similare din sistemul sanitar.

Ministrul susține că una dintre ideile fundamentale ale noii legi este eliminarea diferențelor salariale care nu pot fi justificate prin natura muncii prestate.

Potrivit acestuia, angajații care desfășoară activități de valoare comparabilă trebuie să beneficieze de tratament salarial similar.

„Principiul este simplu: pentru muncă de valoare comparabilă trebuie să existe și o salarizare comparabilă.”

Autoritățile consideră că aplicarea acestui principiu ar putea contribui la reducerea unor discrepanțe acumulate de-a lungul anilor în diferite sectoare ale administrației publice.

Guvernul susține că reforma salarizării nu urmărește doar modificarea unor grile de salarizare, ci și reconstruirea întregului sistem pe baze mai clare și mai transparente.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, una dintre problemele actuale este existența unor diferențe greu de justificat între categorii profesionale cu niveluri similare de pregătire și responsabilitate.

„Acesta este, de fapt, unul dintre obiectivele esențiale ale noii Legi a salarizării unitare: să corecteze inechitățile acumulate în timp, să elimine tratamentele nejustificate și să construiască un sistem mai coerent, mai transparent și mai echitabil.”

Autoritățile afirmă că analiza va continua și pentru alte categorii de angajați care au semnalat probleme similare.

În ultimele săptămâni au existat numeroase reacții din partea sindicatelor privind forma actuală a proiectului.

Unele organizații au criticat anumite prevederi, în timp ce altele au solicitat clarificări și modificări.

Dragoș Pîslaru susține că Guvernul nu tratează consultările ca pe o simplă formalitate și că observațiile primite pot duce la schimbări concrete.

„Am spus încă de la început că proiectul nu este unul bătut în cuie. Consultările nu sunt un exercițiu formal. Acolo unde argumentele sunt solide și unde identificăm dezechilibre reale, vom face corecțiile necesare.”

Mesajul transmis de ministru urmărește să ofere garanții că forma finală a legii va fi rezultatul dialogului cu partenerii sociali și profesioniștii din sistem.

Un alt aspect subliniat de oficial este necesitatea implicării directe a celor care lucrează în instituțiile publice.

Potrivit lui Pîslaru, succesul reformei depinde de capacitatea autorităților de a colabora cu sindicatele și organizațiile profesionale.

„Reforma salarizării nu poate fi construită împotriva celor care lucrează în sistemul public. Ea trebuie construită împreună cu ei.”

Declarația vine pe fondul tensiunilor generate de dezbaterile privind salariile bugetarilor și de solicitările venite din partea mai multor categorii profesionale.

Guvernul anunță că procesul de dialog nu s-a încheiat și că urmează noi întâlniri cu organizațiile sindicale și profesionale.

Obiectivul este identificarea tuturor situațiilor în care există dezechilibre salariale și găsirea unor soluții sustenabile pe termen lung.

„Continuăm dialogul cu toate organizațiile sindicale și profesionale și cu toți cetățenii pentru a avea o lege cât mai corectă, sustenabilă și credibilă.”

Noua Lege a salarizării unitare reprezintă una dintre cele mai importante reforme asumate de România prin PNRR și este așteptată să stabilească noile reguli privind salarizarea angajaților din sectorul public pentru următorii ani.