Reguli modificate pentru pensii. Aproape 3 milioane de angajați ar putea economisi mai puțin pentru bătrânețe

Aproape trei milioane de angajați din Marea Britanie sunt așteptați să reducă sumele economisite pentru pensie după intrarea în vigoare a unor modificări fiscale programate pentru anul 2029. Informația apare într-un răspuns transmis de autoritățile fiscale britanice către compania de consultanță LCP, în urma unei solicitări formulate în baza legislației privind accesul la informații publice.

Datele au alimentat criticile privind impactul reformei asupra economisirii pentru pensie, într-un moment în care autoritățile britanice încearcă să încurajeze populația să își asigure resurse financiare suplimentare pentru perioada de după retragerea din activitate.

Schimbările anunțate de Guvernul britanic vizează mecanismul cunoscut sub denumirea de „salary sacrifice”, utilizat pe scară largă în Marea Britanie pentru contribuțiile la pensii.

Prin acest sistem, angajații pot renunța la o parte din salariu în schimbul unor contribuții mai mari către fondul de pensii, beneficiind astfel de anumite avantaje fiscale și de reducerea contribuțiilor la asigurările naționale.

Începând din 2029, va fi introdus un plafon de 2.000 de lire sterline pentru contribuțiile la pensie realizate prin acest mecanism care pot beneficia de scutirea de contribuții la asigurările naționale.

Potrivit evaluării realizate de Office for Budget Responsibility (OBR), această modificare ar putea determina un număr important de persoane să reducă sumele direcționate către economisirea pentru pensie.

Datele obținute de consultantul Steve Webb, partener în cadrul LCP și fost ministru britanic al pensiilor, arată că aproximativ 2,888 milioane de angajați sunt așteptați să își reducă contribuțiile după intrarea în vigoare a reformei.

Dintre aceștia, aproximativ 2,22 milioane sunt contribuabili care plătesc cota superioară de impozitare, în timp ce aproximativ 666.000 sunt contribuabili încadrați la nivelul de bază al impozitului pe venit.

Estimările sugerează astfel că efectele modificărilor nu vor fi resimțite exclusiv de persoanele cu venituri foarte mari, ci și de un număr semnificativ de angajați cu venituri medii.

Steve Webb a explicat că a depus solicitarea către HM Revenue & Customs (HMRC), autoritatea fiscală din Marea Britanie, în luna februarie.

Inițial, o parte dintre informațiile cerute au fost refuzate pe motiv că se refereau la elaborarea politicilor guvernamentale.

Ulterior, după contestarea deciziei, HMRC a acceptat să furnizeze informații suplimentare, inclusiv estimările privind impactul reformei asupra comportamentului contribuabililor.

Datele publicate oferă una dintre cele mai detaliate imagini de până acum asupra efectelor pe care autoritățile britanice se așteaptă să le aibă noile reguli.

Steve Webb a afirmat că Guvernul a prezentat modificările drept o metodă relativ simplă de limitare a unui avantaj fiscal utilizat în special de persoanele cu venituri ridicate. Totuși, acesta consideră că noile cifre arată un impact mai amplu decât s-a sugerat inițial.

Potrivit lui Webb, este surprinzător că, în timp ce autoritățile britanice desfășoară programe și analize dedicate problemei economisirii insuficiente pentru pensie, o altă măsură guvernamentală ar putea determina peste 2,8 milioane de persoane să reducă sumele puse deoparte pentru perioada pensionării.