Munca pe cont propriu vine cu un cost ascuns. Economisirea pentru pensii scade dramatic
SURSA FOTO: Unsplash - Austin Distel
Economisirea pentru pensii private scade dramatic în rândul persoanelor care renunță la statutul de angajat și aleg să lucreze pe cont propriu, arată un nou raport publicat în Marea Britanie. Cercetarea realizată de Institutul pentru Studii Fiscale (IFS) relevă că peste trei sferturi dintre cei care contribuiau constant la un fond de pensii încetează să mai economisească după trecerea la activități independente. Concluziile studiului sunt importante și pentru zecile de mii de români care lucrează independent în Regatul Unit, unde participarea la sistemele private de pensii rămâne o provocare pentru această categorie profesională. Raportul a fost publicat joi și utilizează date administrative corelate pentru a analiza comportamentul financiar al lucrătorilor britanici.
Trecerea la activități independente determină abandonarea contribuțiilor la pensii
Un nou raport publicat în Marea Britanie de Institutul pentru Studii Fiscale (IFS) evidențiază una dintre cele mai mari vulnerabilități ale sistemului de economisire pe termen lung.
Analiza arată că schimbarea statutului profesional de la angajat la lucrător independent este asociată cu o scădere abruptă a contribuțiilor la pensii private, o situație care poate afecta și mulți români stabiliți în Regatul Unit și care desfășoară activități independente.
În prezent, aproximativ patru din cinci angajați contribuie la un sistem de pensii private, în timp ce în rândul lucrătorilor independenți proporția scade la aproximativ unul din cinci. Diferența este considerată suficient de mare pentru a justifica intervenții legislative și administrative dedicate acestei categorii profesionale.
Cercetarea s-a concentrat asupra persoanelor care economiseau constant într-un fond de pensii oferit prin intermediul locului de muncă înainte de a deveni independente. Rezultatele arată că peste 75% dintre acestea încetează să mai contribuie imediat după schimbarea statutului profesional.
Potrivit autorilor, concluziile oferă informații importante pentru elaborarea unor politici publice care să reducă riscul apariției unor venituri insuficiente la pensionare în rândul lucrătorilor independenți.
Lucrătorii tineri sunt cei mai expuși riscului de a renunța la economisire
Datele incluse în raport indică diferențe importante între generații atunci când vine vorba despre continuitatea contribuțiilor la pensii private.
În primul an după trecerea la activități independente, doar 13% dintre persoanele cu vârsta de până la 30 de ani continuă să economisească într-un sistem de pensii. În cazul celor care au peste 31 de ani, procentul ajunge la aproximativ 26%.
Autorii studiului avertizează că această diferență poate avea consecințe semnificative pe termen lung, deoarece anii de început ai carierei sunt considerați esențiali pentru acumularea unui capital suficient destinat perioadei de pensionare.
Raportul arată că tinerii care aleg să lucreze pe cont propriu sunt categoria cea mai vulnerabilă din perspectiva construirii unor economii solide pentru viitor.
Veniturile mai mari cresc șansele de a continua economisirea pentru pensii
Nivelul veniturilor și forma juridică a activității independente influențează semnificativ comportamentul de economisire, arată cercetarea realizată în Regatul Unit.
Persoanele care au avut câștiguri mai mari înainte de a deveni lucrători independenți sunt mult mai predispuse să continue contribuțiile la pensii private. Cei aflați în treimea superioară a distribuției veniturilor sunt de peste două ori mai predispuși să economisească în continuare comparativ cu cei din segmentul inferior.
Diferențe importante apar și între partenerii din afaceri și persoanele care activează individual. În primul an după schimbarea statutului profesional, aproape jumătate dintre parteneri continuă să contribuie la o pensie privată, comparativ cu mai puțin de 20% dintre lucrătorii independenți care activează pe cont propriu.
Aceste rezultate sugerează că stabilitatea financiară și nivelul veniturilor joacă un rol esențial în decizia de a continua economisirea pe termen lung.
Cercetătorii propun reforme pentru facilitarea economisirii
Concluziile raportului indică existența unei oportunități importante pentru dezvoltarea unor măsuri care să faciliteze accesul lucrătorilor independenți la sistemele de pensii private.
Autorii consideră că lipsa unui mecanism similar înscrierii automate existente pentru angajați reprezintă una dintre principalele cauze ale participării reduse. Printre soluțiile propuse se numără integrarea contribuțiilor pentru pensii în declarațiile fiscale sau în programele informatice utilizate pentru administrarea afacerilor.
O altă variantă analizată vizează facilitarea continuării contribuțiilor în fondul de pensii utilizat anterior de angajat, chiar și după încetarea raporturilor de muncă.
Autorii raportului consideră că momentul în care un angajat devine lucrător independent ar trebui să fie principala țintă a viitoarelor reforme privind economisirea pentru pensii.
„Stimularea economisirii private pentru pensii în rândul persoanelor care lucrează pe cont propriu devine o provocare urgentă pentru factorii de decizie politică. Un moment de vizat este momentul în care lucrătorii trec de la un loc de muncă angajat la o activitate independentă, unde în prezent peste trei sferturi dintre lucrători încetează să mai economisească.
În mod ideal, politicile ar putea facilita continuarea economisirii de către acești lucrători în fondul de pensii de la locul de muncă pe care îl aveau la fostul angajator. De exemplu, angajatorii sau furnizorii de pensii ar putea fi obligați să ofere mai multe detalii despre cum să continue economisirea în același fond de pensii atunci când angajații își părăsesc locul de muncă”, a declarat Laurence O’Brien, economist senior în cercetare la IFS și unul dintre autorii raportului.
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Sunt jurnalist cu peste 15 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Webcultura și Stelian Tănase, abordând o gamă variată de subiecte — de la economie, politică și business, până la cultură, educație și teme sociale — punând accent pe documentare riguroasă și prezentarea clară a informației. Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm! — Paulo Coelho
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