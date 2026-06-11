eJobs: Tot mai mulți adolescenți din România își caută loc de muncă înainte de majorat

În România, tot mai mulți adolescenți își caută locuri de muncă înainte de a deveni majori, mai ales în marile orașe. Potrivit eJobs, ei vor independență financiară și experiență profesională.

În România, tot mai mulți adolescenți sub 18 ani încearcă să își găsească un loc de muncă. Conform datelor publicate de eJobs, în primele luni ale acestui an, numărul aplicărilor făcute de tineri între 16 ani și 17 ani a crescut cu 25% față de aceeași perioadă din 2025. În total, aproximativ 50.000 de tineri din această categorie au aplicat pentru joburi de la începutul anului până acum. Dintre aceștia, 27.800 au 17 ani, iar 22.200 au 16 ani, vârsta minimă legală pentru angajare în România.

Reprezentanții eJobs afirmă că, deși tinerii sub 18 ani rămân cel mai mic segment pe piața muncii, evoluția lor arată o schimbare importantă: tot mai mulți încep să lucreze mai devreme. Această tendință este legată atât de motive financiare, cât și de dorința de experiență profesională. Unii tineri vor să nu mai depindă de părinți, iar alții consideră că munca timpurie îi ajută pe viitor. Cei mai mulți aplicanți din această categorie provin din București, urmați de Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Iași, Sibiu și Bacău.

Adolescenții aplică foarte rar pentru joburi de la distanță, doar 5,3% dintre aplicații fiind pentru muncă remote. Specialiștii explică acest lucru prin faptul că majoritatea locurilor potrivite pentru ei necesită prezență fizică și muncă practică, iar la această vârstă nu au încă suficientă experiență și organizare pentru a lucra eficient de acasă. Interesul pentru joburi în străinătate este aproape inexistent în rândul lor.

„Chiar și cu această evoluție, candidații care au mai puțin de 18 ani rămân categoria care înregistrează cel mai mic număr de aplicări, ceea ce este firesc având în vedere că vorbim despre o grupă de vârstă foarte restrânsă. Însă, dincolo de acest aspect, faptul că asistăm la această creștere ne arată o schimbare de comportament fără precedent pe piața muncii – scade semnificativ vârsta primei angajări și crește numărul tinerilor care vor să înceapă să lucreze cât mai devreme. Pe de o parte, își doresc să nu mai depindă financiar de părinți, pe de altă parte au înțeles că experiența acumulată timpuriu le va fi utilă pe termen lung. Asta se întâmplă în primul rând pentru că ei sunt eligibili, în cea mai mare parte a cazurilor, pentru joburi care presupun muncă fizică, ceea ce înseamnă că prezența la locul de muncă este obligatorie. În plus, la aceste vârste, nu au încă maturitatea și experiența necesare gestionării eficiente a timpului astfel încât să poată lucra de acasă”, a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Cei mai mulți adolescenți care aplică pentru joburi aleg domeniul retail. Pe locurile următoare se află turismul și industria alimentară, adică domenii care angajează des tineri fără experiență, mai ales în perioadele aglomerate, cum sunt vara și iarna. Există interes și pentru alte domenii, cum ar fi servicii, producție, sport, beauty și spa, divertisment, dar și call-center și BPO. Aceste sectoare oferă de obicei joburi de început, care nu cer experiență anterioară.

Datele eJobs arată și un lucru neașteptat: deși sunt încă elevi și nu au 18 ani, mulți dintre acești tineri caută locuri de muncă full-time. Aproximativ 36% dintre aplicări sunt pentru joburi part-time, iar mai puțin de 5% sunt pentru locuri de muncă sezoniere sau proiecte scurte.

Reprezentanții eJobs afirmă că adolescenții nu aleg mereu foarte clar domeniul în care aplică, lucru care se întâmplă din cauza lipsei de experiență. Totuși, se menționează că ei sunt dispuși să încerce multe tipuri de joburi, ca să vadă ce li se potrivește mai bine.

„Nu au întotdeauna un comportament de aplicare țintit, iar asta se întâmplă din cauza lipsei de experiență, însă sunt dispuși să încerce aproape orice domeniu de activitate pentru a vedea care sunt joburile sau sectoarele cu care se potrivesc”, a mai spus Drăghici.

Reprezentanții eJobs amintesc că tinerii de 16 și 17 ani pot lucra cel mult 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână. Nu au voie să lucreze noaptea, adică între orele 20:00 și 06:00, și nici să facă ore suplimentare.

În ceea ce privește salariile, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, adolescenții care lucrează full-time pot câștiga între 2.600 și 3.500 de lei net pe lună. Pentru joburile part-time, veniturile sunt mai mici și pot scădea sub 2.500 de lei net pe lună.