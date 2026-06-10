Șomajul crește în Uniunea Europeană. Țara în care aproape 4 din 10 persoane cu studii puține nu au loc de muncă

Piața muncii din Uniunea Europeană a înregistrat o ușoară deteriorare în 2025, după ce rata șomajului a crescut față de anul precedent. Noile date arată însă diferențe uriașe între statele membre și confirmă că nivelul de educație rămâne unul dintre cei mai importanți factori care influențează șansele de angajare. Într-o țară europeană, aproape 40% dintre persoanele cu studii reduse nu au un loc de muncă.

Cele mai recente date statistice arată că rata șomajului în Uniunea Europeană a ajuns la 6% în 2025 în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani care fac parte din forța de muncă.

Comparativ cu 2024, când șomajul era de 5,9%, creșterea este una modestă, însă indică faptul că piața muncii europene începe să resimtă efectele încetinirii economice din mai multe state membre.

Chiar dacă nivelul șomajului rămâne sub valorile înregistrate în perioadele de criză economică, situația diferă semnificativ de la o țară la alta.

Potrivit datelor publicate la nivel european, cea mai mare rată a șomajului a fost înregistrată în Spania, unde 10,5% dintre persoanele active nu aveau un loc de muncă în 2025.

Pe următoarele poziții se află Finlanda, cu 9,7%, și Grecia, cu 8,9%.

Aceste state continuă să se confrunte cu dificultăți pe piața muncii, în ciuda măsurilor adoptate pentru stimularea ocupării și a investițiilor realizate în ultimii ani.

În cazul Spaniei, rata șomajului rămâne de aproape două ori mai mare decât media Uniunii Europene.

La polul opus se află țările care au reușit să mențină un nivel foarte redus al șomajului.

Cea mai mică rată a fost raportată de Cehia, cu doar 2,8%.

Urmează Polonia și Malta, ambele cu câte 3,1%.

Aceste economii beneficiază de piețe ale muncii mai dinamice și de o cerere ridicată pentru forța de muncă, ceea ce contribuie la menținerea șomajului la niveluri foarte scăzute.

Statisticile europene evidențiază și o realitate care se menține de ani buni: persoanele cu un nivel redus de educație sunt mult mai expuse riscului de șomaj.

În 2025, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 74 de ani și cu un nivel scăzut de educație a fost de 10,5%.

Prin comparație, persoanele cu studii medii au înregistrat o rată a șomajului de 4,7%, iar pentru absolvenții de studii superioare procentul a fost de numai 3,6%.

Practic, persoanele cu un nivel redus de educație s-au confruntat cu un risc de șomaj de aproape trei ori mai mare decât cei care au absolvit o facultate.

Cea mai gravă situație a fost raportată în Slovacia.

Aici, rata șomajului în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație a ajuns la 38,8%, una dintre cele mai ridicate valori înregistrate la nivel european.

Cu alte cuvinte, aproape patru din zece persoane cu studii reduse aflate în căutarea unui loc de muncă nu reușesc să se angajeze.

Pe următoarele locuri se află Suedia, cu o rată de 20%, și Finlanda, cu 18,8%.

Datele arată că Slovacia înregistrează și cel mai mare decalaj între persoanele cu educație redusă și cele cu studii superioare.

În timp ce rata șomajului pentru persoanele slab educate este de 38,8%, pentru absolvenții de studii superioare aceasta coboară la doar 2,1%.

Diferența este de 36,7 puncte procentuale, cea mai mare din Uniunea Europeană.

Situații similare, deși mai puțin accentuate, sunt întâlnite și în Suedia și Finlanda. În Suedia, diferența dintre cele două categorii este de 14,9 puncte procentuale, iar în Finlanda de 13,9 puncte procentuale.

Datele europene confirmă încă o dată legătura directă dintre nivelul de educație și șansele de angajare.

În toate statele membre analizate, persoanele cu studii superioare au înregistrat rate ale șomajului semnificativ mai mici decât cele cu un nivel redus de educație.

Statisticile arată că, într-o piață a muncii aflată în continuă transformare, calificarea profesională și studiile rămân printre cele mai importante avantaje pentru obținerea și păstrarea unui loc de muncă.