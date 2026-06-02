Noua lege a salarizării, criticată din toate părțile. Sindicatele din Finanțe cer salarii mai mari cu 50% și amenință cu noi proteste

Noua lege a salarizării continuă să genereze reacții puternice din partea angajaților din sectorul public. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea” acuză că personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate este dezavantajat în proiectul aflat în dezbatere publică și cere modificarea urgentă a grilei de salarizare.

Sindicaliștii solicită majorarea cu 50% a coeficienților propuși și avertizează că nemulțumirile din sistem pot afecta activitatea instituțiilor responsabile de colectarea veniturilor la bugetul de stat.

Reprezentanții Federației „Solidaritatea” critică modul în care este stabilită valoarea de referință utilizată pentru calculul salariilor.

Potrivit acestora, proiectele anterioare aveau ca punct de plecare salariul minim brut pe economie, la o valoare de 4.325 de lei, în timp ce noua variantă a legii stabilește o bază fixă de 4.100 lei.

Sindicaliștii susțin că noul mecanism reduce predictibilitatea sistemului salarial, deoarece valoarea de referință va putea fi modificată prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor și a Ministerului Muncii.

În opinia lor, actualizarea salariilor ar trebui să fie legată în mod automat de evoluția salariului minim brut pe economie, pentru a elimina deciziile considerate discreționare.

O altă nemulțumire vizează coeficienții de salarizare prevăzuți pentru personalul din Ministerul Finanțelor, ANAF și Autoritatea Vamală Română.

Potrivit comunicatului transmis de federație, funcțiile de execuție sunt încadrate între un coeficient de 1,52 pentru debutanți și un nivel maxim de 2,35, valori pe care sindicaliștii le consideră prea mici în raport cu responsabilitățile posturilor.

Reprezentanții angajaților afirmă că această poziționare plasează personalul din sistemul fiscal printre cele mai slab remunerate categorii din sectorul public.

Din acest motiv, Federația „Solidaritatea” solicită majorarea cu 50% a coeficienților prevăzuți în proiectul de lege.

În comunicatul transmis autorităților, sindicaliștii susțin că activitatea instituțiilor fiscale are un rol esențial în funcționarea statului.

Aceștia argumentează că gestionarea finanțelor publice, colectarea taxelor și impozitelor, combaterea evaziunii fiscale și administrarea veniturilor bugetare reprezintă activități de importanță strategică.

Potrivit federației, nivelul actual al coeficienților nu reflectă complexitatea muncii desfășurate de angajații din Ministerul Finanțelor și din instituțiile aflate în subordine.

Pe lângă modificarea grilei salariale, organizația solicită și adoptarea unui statut profesional pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate, similar celor existente în alte domenii ale administrației publice.

Pentru a atrage atenția asupra revendicărilor, sindicatele afiliate Federației „Solidaritatea” au anunțat organizarea unui protest în fața Ministerului Finanțelor.

Acțiunea este programată pentru data de 3 iunie 2026, între orele 11:00 și 13:00.

Reprezentanții angajaților avertizează că acesta este doar un prim semnal de alarmă și că, în cazul în care solicitările nu vor fi luate în considerare, vor fi organizate și alte forme de protest, în conformitate cu legislația în vigoare.

Federația „Solidaritatea” susține că nemulțumirea în rândul angajaților este tot mai mare și că lipsa unor măsuri rapide poate genera probleme în funcționarea instituțiilor fiscale.

Potrivit organizației, menținerea actualei forme a proiectului de lege ar putea accentua dificultățile legate de atragerea și păstrarea specialiștilor în sistem, cu efecte asupra activității de colectare a veniturilor la bugetul de stat.

Sindicaliștii afirmă că așteaptă deschiderea unui dialog cu autoritățile și modificarea proiectului de lege astfel încât salarizarea să reflecte responsabilitățile și importanța activității desfășurate în cadrul Ministerului Finanțelor, ANAF și Autorității Vamale Române.