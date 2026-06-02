Noua lege a salarizării, criticată din toate părțile. Sindicatele din Finanțe cer salarii mai mari cu 50% și amenință cu noi proteste
Noua lege a salarizării continuă să genereze reacții puternice din partea angajaților din sectorul public. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea” acuză că personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate este dezavantajat în proiectul aflat în dezbatere publică și cere modificarea urgentă a grilei de salarizare.
Sindicaliștii solicită majorarea cu 50% a coeficienților propuși și avertizează că nemulțumirile din sistem pot afecta activitatea instituțiilor responsabile de colectarea veniturilor la bugetul de stat.
Sindicatele contestă baza de calcul prevăzută în noua lege a salarizării
Reprezentanții Federației „Solidaritatea” critică modul în care este stabilită valoarea de referință utilizată pentru calculul salariilor.
Potrivit acestora, proiectele anterioare aveau ca punct de plecare salariul minim brut pe economie, la o valoare de 4.325 de lei, în timp ce noua variantă a legii stabilește o bază fixă de 4.100 lei.
Sindicaliștii susțin că noul mecanism reduce predictibilitatea sistemului salarial, deoarece valoarea de referință va putea fi modificată prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor și a Ministerului Muncii.
În opinia lor, actualizarea salariilor ar trebui să fie legată în mod automat de evoluția salariului minim brut pe economie, pentru a elimina deciziile considerate discreționare.
Angajații din Finanțe reclamă că sunt plasați la coada grilei de salarizare
O altă nemulțumire vizează coeficienții de salarizare prevăzuți pentru personalul din Ministerul Finanțelor, ANAF și Autoritatea Vamală Română.
Potrivit comunicatului transmis de federație, funcțiile de execuție sunt încadrate între un coeficient de 1,52 pentru debutanți și un nivel maxim de 2,35, valori pe care sindicaliștii le consideră prea mici în raport cu responsabilitățile posturilor.
Reprezentanții angajaților afirmă că această poziționare plasează personalul din sistemul fiscal printre cele mai slab remunerate categorii din sectorul public.
Din acest motiv, Federația „Solidaritatea” solicită majorarea cu 50% a coeficienților prevăzuți în proiectul de lege.
Sindicatele cer recunoașterea rolului strategic al Ministerului Finanțelor, ANAF și Autorității Vamale
În comunicatul transmis autorităților, sindicaliștii susțin că activitatea instituțiilor fiscale are un rol esențial în funcționarea statului.
Aceștia argumentează că gestionarea finanțelor publice, colectarea taxelor și impozitelor, combaterea evaziunii fiscale și administrarea veniturilor bugetare reprezintă activități de importanță strategică.
Potrivit federației, nivelul actual al coeficienților nu reflectă complexitatea muncii desfășurate de angajații din Ministerul Finanțelor și din instituțiile aflate în subordine.
Pe lângă modificarea grilei salariale, organizația solicită și adoptarea unui statut profesional pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate, similar celor existente în alte domenii ale administrației publice.
Protest anunțat în fața Ministerului Finanțelor
Pentru a atrage atenția asupra revendicărilor, sindicatele afiliate Federației „Solidaritatea” au anunțat organizarea unui protest în fața Ministerului Finanțelor.
Acțiunea este programată pentru data de 3 iunie 2026, între orele 11:00 și 13:00.
Reprezentanții angajaților avertizează că acesta este doar un prim semnal de alarmă și că, în cazul în care solicitările nu vor fi luate în considerare, vor fi organizate și alte forme de protest, în conformitate cu legislația în vigoare.
Sindicaliștii avertizează asupra riscului unei crize în sistemul fiscal
Federația „Solidaritatea” susține că nemulțumirea în rândul angajaților este tot mai mare și că lipsa unor măsuri rapide poate genera probleme în funcționarea instituțiilor fiscale.
Potrivit organizației, menținerea actualei forme a proiectului de lege ar putea accentua dificultățile legate de atragerea și păstrarea specialiștilor în sistem, cu efecte asupra activității de colectare a veniturilor la bugetul de stat.
Sindicaliștii afirmă că așteaptă deschiderea unui dialog cu autoritățile și modificarea proiectului de lege astfel încât salarizarea să reflecte responsabilitățile și importanța activității desfășurate în cadrul Ministerului Finanțelor, ANAF și Autorității Vamale Române.
„Prin prezenta adresă, Federația „Solidaritatea”, în numele angajaților din cadrul Ministerului Finanțelor și ai instituțiilor subordonate, își exprimă profunda nemulțumire și consternare față de actuala formă a proiectului noii legi a salarizării personalului bugetar, în special în ceea ce privește stabilirea bazei de raportare și a coeficienților de încadrare.
Suntem profund revoltați de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare. În timp ce proiectele anterioare, prevedeau raportarea la nivelul unui salariu minim pe economie și pornea de la o valoare de 4.325 lei, noul proiect introduce o bază fixă de numai 4.100 lei. Mai mult decât atât, acest proiect stipulează că valoarea de referință va putea fi actualizată arbitrar prin Hotărâre de Guvern, la propunerea comună a Ministerului Finanțelor și a Ministerului Muncii. Considerăm inacceptabil ca veniturile noastre să fie lăsate „la pixul cuiva”, înlocuindu-se un mecanism predictibil și legal cu o decizie pur politică și conjuncturală.
În ceea ce privește grila de coeficienți, deși aceasta prevede limite generale de la 1 la 8, personalul din ministerul finanțelor publice și din institutiile subordonate a fost încadrat în mod discriminatoriu între 1,52 (pentru debutanți) și un nivel maxim în execuție de doar 2,35. Această încadrare ne plasează în mod direct la coada clasamentului salarizării din sectorul bugetar, fapt ce demonstrează o totală lipsă de respect și apreciere pentru importanta sociala si complexitatea muncii noastre.
Ținem să subliniem importanța strategică vitală pe care Ministerul Finanțelor, ANAF și Autoritatea Vamală o au pentru siguranța națională și funcționarea statului român. Colectarea veniturilor la bugetul general consolidat, combaterea evaziunii fiscale și managementul resurselor financiare ale țării depind direct de acești profesioniști care sunt acum defavorizați prin noua grilă de salarizare.
Având în vedere cele menționate, Federația „Solidaritatea” solicită ferm:
Majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare propuși pentru personalul din Ministerul Finanțelor și instituțiile din subordine, în proiectul aflat în dezbatere publică, pentru a reflecta realitatea responsabilităților noastre;
Legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din MF si institutiile subordonate, care nu au un astfel de statut;
Raportarea obligatorie și firească a valorii de referință la salariul minim brut pe economie, asigurând un mecanism transparent și automat de indexare, eliminând astfel deciziile discreționare.
Pentru a trage un prim semnal de alarmă, sindicatele afiliate Federatiei Solidaritatea, vor organiza un protest în fața Ministerului Finantelor, in data 03 iunie 2026, intre orele 11.00 – 13.00.
In situatia in care solicitarile noastre nu vor fi luate in considerare, va informam ca vom realiza și alte actiuni sindicale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Nemultumirea angajatilor este profunda si sunt necesare masuri urgente pentru a evita o criza care ar putea afecta colectarea veniturilor la buget.
Speram intr-un dialog constructiv si asteptam adoptarea unei legi a salarizarii care sa pună în valoare cu adevarat munca tuturor angajatilor din Ministerul Finantelor si instituțiile subordonate”, transmit sindicatele.
