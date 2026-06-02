Reguli noi privind moștenirea pensiilor. Sumele nefolosite vor intra în baza de calcul a taxei de succesiune. Anunț pentru românii din UK

Guvernul din Marea Britanie pregătește una dintre cele mai importante modificări fiscale din ultimii ani în ceea ce privește moștenirea pensiilor. Începând din aprilie 2027, majoritatea fondurilor de pensii rămase neutilizate la deces vor fi incluse în patrimoniul supus taxei pe moștenire. Autoritățile fiscale din Regatul Unit au publicat noi detalii privind aplicarea măsurii, care va schimba semnificativ modul în care sunt transmise economiile acumulate în fondurile private de pensii.

În prezent, în Marea Britanie, majoritatea fondurilor de pensii nu sunt luate în calcul la stabilirea valorii unei moșteniri în scopul aplicării taxei de succesiune.

Începând cu 6 aprilie 2027, această situație se va schimba. Guvernul britanic a decis ca majoritatea fondurilor de pensii neutilizate și a beneficiilor de deces asociate acestora să fie incluse în valoarea totală a patrimoniului persoanei decedate.

Autoritățile susțin că, în ultimii ani, pensiile au fost utilizate tot mai des ca instrument de transfer al averii către urmași, nu doar pentru scopul lor inițial, acela de a asigura venituri la pensionare.

Modificarea legislativă urmărește limitarea acestui avantaj fiscal, transmite Sky News.

Potrivit noilor explicații publicate de HM Revenue & Customs (HMRC), instituția fiscală din Marea Britanie, persoanele desemnate să administreze succesiunea vor trebui să identifice toate fondurile de pensii deținute de persoana decedată.

Acestea vor avea obligația să facă demersuri rezonabile pentru a afla valoarea economiilor acumulate și pentru a calcula eventualele taxe datorate.

În practică, acest lucru poate însemna verificarea documentelor personale, a extraselor bancare și contactarea directă a administratorilor fondurilor de pensii sau a companiilor de asigurări.

Specialiștii atrag atenția că această procedură poate deveni complicată în cazul persoanelor care au avut mai multe locuri de muncă și mai multe scheme de pensii de-a lungul vieții.

În Regatul Unit, taxa pe moștenire este de 40% pentru patrimoniile care depășesc pragurile legale stabilite.

Până acum, pensiile moștenite beneficiau de un regim fiscal mai favorabil.

După intrarea în vigoare a noilor reguli, suma primită din fondurile de pensii va fi supusă mai întâi taxei pe moștenire, iar eventualul impozit pe venit va fi calculat doar asupra valorii rămase.

Autoritățile fiscale afirmă că această abordare urmărește evitarea unei duble impozitări asupra aceleiași sume.

De asemenea, HMRC a confirmat că termenul de plată rămâne de șase luni de la deces. După expirarea acestui termen, asupra sumelor neachitate vor fi calculate dobânzi.

O altă modificare importantă vizează plata efectivă a sumelor către beneficiari.

Executorii succesiunii vor putea solicita administratorilor fondurilor de pensii să rețină până la 50% din anumite plăți unice pentru o perioadă de până la 15 luni.

Scopul este evitarea situațiilor în care banii sunt transferați moștenitorilor înainte de stabilirea și achitarea obligațiilor fiscale.

Totodată, atât reprezentanții succesiunii, cât și beneficiarii vor putea solicita ca taxa datorată să fie plătită direct către autoritățile fiscale de către administratorul fondului de pensii.

Autoritățile britanice au precizat că anumite categorii de beneficii nu vor intra sub incidența noii legislații.

Printre acestea se numără majoritatea beneficiilor acordate în cazul decesului unui angajat aflat încă în activitate, cunoscute în Marea Britanie sub denumirea de „death in service benefits”.

De asemenea, anuitățile comune și pensiile acordate persoanelor aflate în întreținere vor continua să fie exceptate de la noile reguli.

În același timp, rămâne valabilă facilitatea prin care soții sau partenerii civili își pot transfera reciproc partea neutilizată din pragul neimpozabil. Astfel, un cuplu poate transmite urmașilor active în valoare de până la un milion de lire sterline fără plata taxei pe moștenire.

HMRC a precizat că lucrează în continuare împreună cu reprezentanții industriei financiare pentru definitivarea legislației și a procedurilor de aplicare.

Noi ghiduri și clarificări sunt așteptate în a doua parte a acestui an sau la începutul anului viitor, înainte ca reforma să intre în vigoare în aprilie 2027.

Schimbarea este considerată una dintre cele mai importante modificări fiscale din ultimii ani în Regatul Unit și va afecta modul în care sunt planificate succesiunile și transferul patrimoniului către generațiile următoare.