Impozit progresiv în România. Cristian Păun avertizează: Este nerealist să crezi că poți implementa un astfel de sistem fără să reduci alte contribuții

Introducerea impozitării progresive este prezentată frecvent drept o soluție pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat. Profesorul de economie Cristian Păun susține însă că experiența statelor occidentale este adesea invocată incomplet în dezbaterea publică din România și avertizează că un astfel de sistem nu poate funcționa eficient fără deduceri fiscale consistente și fără modificarea actualei structuri de taxare. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În fața ta”, difuzată de Digi24.

Profesorul de economie consideră că discuțiile despre impozitarea progresivă pornesc deseori de la comparații superficiale cu alte state europene.

„Ne uităm la Europa și vedem că, în multe state europene, există impozitare progresivă, iar noi tindem să preluăm astfel de modele fără să le analizăm suficient în contextul specific al României. Belgia este una dintre țările cu cea mai ridicată impozitare a muncii. În anumite situații, nivelul total al taxării poate ajunge la aproximativ 54% din veniturile salariale”, spune Cristian Păun.

Acesta explică însă că în multe dintre statele care aplică impozitarea progresivă există și mecanisme extinse de deduceri fiscale, care reduc semnificativ povara fiscală efectivă suportată de contribuabili.

Potrivit profesorului, structura taxării este diferită de cea din România, unde contribuțiile sociale au o pondere importantă, iar sistemul este bazat pe cota unică de impozitare.

Deducerile fiscale fac diferența în statele occidentale

Cristian Păun susține că tocmai acest aspect este omis frecvent atunci când sunt prezentate exemplele occidentale.

„Ce uităm însă să spunem atunci când discutăm despre impozitul progresiv este că în aceste state există numeroase deduceri fiscale. În urma aplicării lor, mulți dintre cei cu venituri mari ajung să suporte o rată efectivă de impozitare de aproximativ 34-36%. Înseamnă că poți declara anumite cheltuieli legate de locuință, familie, educația copiilor, meditații și alte categorii prevăzute de lege ca fiind deductibile fiscal. La finalul anului, prezinți documentele justificative, iar statul îți reduce baza de impozitare sau îți restituie o parte din sumele datorate”, explică profesorul de economie.

În opinia sa, un sistem bazat pe deduceri fiscale consistente poate conduce, în anumite cazuri, la o taxare efectivă mai redusă decât cea suportată în prezent de salariații români.

În prezent, nivelul total al taxării muncii în România este format din contribuția la pensii de 25%, contribuția la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, ceea ce înseamnă o povară fiscală totală de aproximativ 43-44%.

Profesorul de economie avertizează că introducerea unui impozit progresiv ridicat fără reducerea contribuțiilor sociale ar putea duce la o creștere excesivă a taxării muncii.

El oferă exemplul unei cote de impozitare de 30% aplicate veniturilor mari.

Potrivit calculelor sale, în acest scenariu s-ar adăuga contribuțiile actuale pentru pensii și sănătate, ceea ce ar duce la o taxare totală de aproximativ 65-70% din venitul salarial.

„În aceste condiții, este nerealist să crezi că poți implementa un astfel de sistem fără să reduci alte contribuții, precum cele pentru sănătate sau pensii. Procentele ar deveni pur și simplu prea mari. Este iluzoriu să crezi că poți aplica un impozit progresiv ridicat, fără deduceri consistente și fără reducerea altor contribuții, și să obții un sistem sustenabil”, avertizează Păun.

Cristian Păun contestă și ideea potrivit căreia majorarea impozitării veniturilor mari ar genera automat încasări suplimentare importante la buget.

„Ceea ce înseamnă că estimarea potrivit căreia statul va încasa automat mai mulți bani prin aplicarea unui impozit progresiv de 30% asupra veniturilor mari este, în opinia mea, greșită. Este o abordare strict contabilă, prezentată publicului într-o manieră simplificată, fără a lua în calcul efectele economice reale”.

Profesorul explică faptul că majoritatea populației active din România obține venituri exclusiv din salarii, iar o mare parte dintre angajați au venituri reduse.

„Cele mai multe venituri din România sunt venituri salariale. Aproximativ 80% dintre români trăiesc exclusiv din salariu, iar dintre aceștia foarte mulți au venituri mici sau salariul minim. Într-un sistem progresiv, o parte dintre ei ar plăti un impozit mai mic decât cel actual. În consecință, statul ar încasa mai puțin de la această categorie”, explică profesorul de economie.

În concluzie, Cristian Păun susține că numărul contribuabililor cu venituri foarte ridicate este prea redus pentru a susține, prin taxare suplimentară, întregul sistem fiscal.

„În același timp, numărul persoanelor cu venituri foarte mari este relativ redus. Nu poți construi întregul sistem fiscal pe ideea că vei taxa suplimentar 1% dintre contribuabili și vei obține de acolo resurse suficiente pentru a finanța reducerile acordate majorității. Este o iluzie prezentată într-o formă populistă”, concluzionează Cristian Păun.

Declarațiile profesorului vin în contextul dezbaterilor tot mai intense privind reforma fiscală și posibila introducere a unui sistem de impozitare progresivă în România.