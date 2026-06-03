Comisia Europeană cere Italiei să adopte o strategie industrială pentru reducerea decalajelor regionale și creșterea competitivității. Bruxellesul critică lipsa unei politici industriale coerente

Comisia Europeană va cere Italiei, în recomandările ce urmează să fie publicate pe 3 iunie la Bruxelles, să accelereze reformele economice și industriale prin măsuri de stimulare a investițiilor și reformarea sistemului fiscal. Executivul european consideră că aceste schimbări sunt necesare pentru reducerea decalajelor regionale și creșterea competitivității economiei italiene.

Comisia Europeană cere Italiei să adopte o strategie industrială pentru reducerea decalajelor regionale și creșterea competitivității. Conform unui document consultat de „euronews”, executivul european va solicita autorităților italiene să adopte măsuri mai ambițioase pentru stimularea investițiilor pe piețele de capital, precum și pentru reformarea sistemului fiscal.

Bruxellesul consideră că Italia are nevoie de o strategie industrială mai robustă, orientată spre reducerea disparităților teritoriale și consolidarea competitivității economice. În acest context, Comisia Europeană va îndemna guvernul italian să accelereze reformele structurale și să creeze condiții mai favorabile pentru dezvoltarea investițiilor și a mediului de afaceri.

Creșterea competitivității reprezintă una dintre principalele priorități ale președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De la începutul mandatului său, aceasta a plasat consolidarea poziției Europei în economia globală în centrul agendei politice, în special pe fondul incertitudinilor geopolitice și al concurenței internaționale tot mai intense.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia Europeană exercită presiuni asupra statelor membre pentru a accelera reformele economice și structurale, considerând că acestea sunt esențiale pentru creșterea competitivității și a rezilienței economice a Uniunii Europene.

Documentul, care ar putea suferi modificări de ultim moment înainte de publicare, formulează critici dure la adresa lipsei unei strategii industriale solide în Italia și evidențiază persistența decalajelor economice și de dezvoltare dintre regiunile din nordul și sudul țării.

Potrivit documentului, printre principalele cauze ale acestei situații se numără fragmentarea excesivă a schemelor de stimulare economică, lipsa unei prioritizări clare a sectoarelor strategice și coordonarea insuficientă dintre politicile industriale, de infrastructură și de cercetare. Comisia Europeană subliniază că productivitatea stagnantă continuă să fie una dintre caracteristicile economiei italiene, reflectând totodată diferențele semnificative dintre regiunile mai dezvoltate din nord și cele din sud.

De asemenea, documentul arată că deficiențele infrastructurale reprezintă unul dintre principalii factori care afectează competitivitatea economiei italiene. În ciuda faptului că guvernul de la Roma a prezentat Cartea Albă „Made in Italy 2030”, prin care a fost conturată o strategie industrială națională, Comisia consideră că lipsesc măsuri politice concrete și un cadru de guvernanță clar pentru implementarea acesteia.

Executivul european atrage atenția și asupra rolului esențial al piețelor de capital în susținerea dezvoltării industriale. În acest sens, recomandă adoptarea unor măsuri care să favorizeze mobilizarea economiilor private, extinderea piețelor de capital și stimularea creșterii și consolidării companiilor, astfel încât acestea să poată susține mai eficient obiectivele de dezvoltare economică și competitivitate ale Italiei.

Comisia Europeană formulează critici severe la adresa sistemului fiscal italian, pe care îl consideră excesiv de dependent de impozitarea forței de muncă. Potrivit instituției europene, o redistribuire a poverii fiscale către alte surse de venit insuficient valorificate și mai puțin nocive pentru creșterea economică ar contribui la stimularea potențialului de dezvoltare al economiei italiene.

Executivul european atrage atenția și asupra regimului de impozitare unică aplicat lucrătorilor independenți. În opinia Comisiei, această măsură contribuie la sporirea complexității sistemului fiscal, reduce progresivitatea impozitării și diminuează baza de impozitare. Ca urmare, statul înregistrează pierderi semnificative de venituri fiscale.

În recomandările sale, Comisia Europeană solicită autorităților italiene să reformeze sistemul fiscal astfel încât acesta să sprijine mai eficient creșterea economică durabilă, menținând în același timp principiul echității fiscale. De asemenea, instituția recomandă intensificarea eforturilor de combatere a evaziunii fiscale și reducerea cheltuielilor fiscale rămase, inclusiv a facilităților legate de taxa pe valoarea adăugată și a subvențiilor considerate dăunătoare pentru mediu.