Comisia Europeană pregătește o derogare fiscală istorică, permițând statelor membre să ignore parțial regulile de deficit pentru a finanța ajutoare de urgență în energie. Decizia vine pe fondul scumpirilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu și al presiunilor politice majore de la Roma. Italia a amenințat chiar că va bloca fondurile pentru apărare dacă populația nu va fi protejată.

Comisia Europeană discută în prezent o propunere de excludere a anumitor cheltuieli urgente din regulile fiscale stricte ale Uniunii Europene.

Această măsură temporară este concepută pentru a permite guvernelor naționale să protejeze gospodăriile și companiile în fața prețurilor în creștere, fără a risca sancțiuni financiare din partea blocului comunitar.

Practic, statele vor putea implementa scheme de sprijin fără ca aceste fonduri să fie luate în calcul la stabilirea deficitului bugetar.

Conform propunerii analizate la nivel de experți, guvernele din Uniunea Europeană vor avea permisiunea de a cheltui până la 0,3% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru măsuri de sprijin în energie. Această sumă nu va fi contorizată în plafonul de deficit bugetar de 3% impus prin tratatele europene, potrivit Financial Times.

Oficialii de la Bruxelles subliningă că noua marjă de manevră va fi integrată în flexibilitatea deja existentă pentru sectorul de apărare. Anul trecut, Uniunea Europeană a activat o clauză specială care permite statelor membre să investească până la 1,5% din PIB pe an în înarmare, pe o perioadă de patru ani, pentru a gestiona riscurile de securitate regională.

Introducerea acestui „tampon energetic” de 0,3% vine ca un răspuns direct la temerile guvernelor europene. Fără o astfel de derogare, ajutoarele financiare acordate populației ar fi declanșat automat procedura de deficit excesiv.

Mecanismul de corecție al Uniunii Europene este extrem de rigid și poate duce, în fazele finale, la penalități financiare uriașe pentru țările care încalcă disciplina bugetară.

Presiunea politică exercitată de statele membre a jucat un rol decisiv în schimbarea de optică a Comisiei Europene, care inițial s-a opus relaxării regulilor.

Premierul italian, Giorgia Meloni, a trimis o scrisoare oficială președintei Ursula von der Leyen, în care a argumentat că Uniunea Europeană nu poate justifica o abordare permisivă pentru sectorul militar, refuzând în același timp protecția cetățenilor în fața crizelor energetice.

Giorgia Meloni afirmă că nu se poate acorda flexibilitate bugetară pentru securitate și apărare și simultan să se blocheze sprijinul echivalent destinat protejării familiilor, muncitorilor și companiilor în fața unei noi urgențe pe piața energiei.

Mai mult, Italia a avertizat că ar putea renunța la împrumuturi preferențiale pentru apărare în valoare de 15 miliarde de euro dacă nu primește sprijin legislativ pentru costurile energetice. Roma a cheltuit deja un miliard de euro din martie pentru scutiri de accize la combustibili, demonstrând presiunea uriașă asupra bugetului național.

Deși Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional insistă ca ajutoarele să rămână strict țintite și temporare, oficialii europeni admit că intervenția Italiei a accelerat adoptarea acestei noi strategii de flexibilizare fiscală.