Rata sărăciei a atins un nivel record în 2025. Milioane de oameni sunt afectați în Germania și alte țări din UE

Germania, cea mai mare economie a Europei, se confruntă cu o creștere semnificativă a sărăciei. Potrivit unui raport publicat marți de Paritätische, organizație care reunește numeroase asociații caritabile, rata sărăciei a ajuns în 2025 la cel mai ridicat nivel înregistrat de la introducerea statisticilor comparabile.

Datele arată că 16,1% din populația Germaniei este clasificată drept săracă sau expusă riscului de sărăcie. Procentul reprezintă aproximativ 13,3 milioane de persoane și marchează o creștere față de anul precedent, când rata sărăciei era de 15,5%.

Potrivit autorilor raportului, nivelul actual este cel mai ridicat de când există înregistrări comparabile, concluziile fiind bazate pe date oficiale publicate la începutul acestui an.

Conform criteriilor utilizate de Uniunea Europeană (UE), o persoană este considerată expusă riscului de sărăcie atunci când venitul său se situează sub 60% din venitul median național.

În Germania, pragul de risc de sărăcie a fost stabilit în 2025 la 1.446 de euro pe lună pentru o gospodărie formată dintr-o singură persoană. În cazul unei familii alcătuite din doi adulți și doi copii cu vârsta sub 14 ani, pragul a fost de 3.036 de euro pe lună.

Raportul evidențiază faptul că această creștere vine după o perioadă în care rata sărăciei s-a redus. Între 2020 și 2023, indicatorul a înregistrat un declin, însă tendința s-a inversat ulterior, pe fondul accentuării inegalităților sociale.

Autorii documentului au constatat și o adâncire a diferențelor dintre diverse categorii sociale și regiuni ale țării.

Cele mai reduse niveluri ale sărăciei au fost înregistrate în Bavaria și Baden-Württemberg, două dintre cele mai puternice regiuni economice ale Germaniei. În Bavaria, rata sărăciei a fost de 12,6%, iar în Baden-Württemberg de 13,2%.

În schimb, anumite categorii sociale au fost afectate într-o măsură mult mai mare decât media populației. Printre cele mai vulnerabile grupuri se numără persoanele vârstnice. Aproape una din cinci persoane cu vârsta de 65 de ani sau peste este considerată săracă sau expusă riscului de sărăcie.

De asemenea, gospodăriile formate dintr-o singură persoană, părinții care își cresc singuri copiii și persoanele cu niveluri mai reduse de educație se confruntă cu dificultăți mai mari decât restul populației.

Potrivit raportului, sărăcia este în creștere în special în rândul grupurilor care se confruntă cu dezavantaje structurale și cu acces limitat la piața muncii.

Datele arată că patru din cinci persoane afectate de sărăcie nu aveau un loc de muncă în 2025. Totuși, raportul subliniază și faptul că majoritatea celor care trăiesc în sărăcie sunt cetățeni germani.

Astfel, aproximativ 70% dintre persoanele aflate în sărăcie dețin cetățenie germană, în timp ce 30% sunt cetățeni străini.

Raportul scoate în evidență și dificultățile tot mai mari întâmpinate de multe gospodării în acoperirea cheltuielilor curente. Potrivit datelor analizate, aproximativ 6,9% din populația Germaniei nu a avut în cursul anului trecut suficiente venituri pentru a-și acoperi costurile obișnuite de trai. Aceste cheltuieli includ plata facturilor la energie, care au devenit mai mari în ultimii ani, dar și posibilitatea de a înlocui electrocasnice esențiale atunci când acestea se defectează.

Concluziile raportului arată că, în pofida statutului Germaniei de cea mai puternică economie europeană, milioane de persoane se confruntă cu dificultăți financiare tot mai mari. Creșterea ratei sărăciei la un nivel record și accentuarea disparităților sociale indică provocări importante pentru autorități, în special în ceea ce privește integrarea pe piața muncii a categoriilor vulnerabile și reducerea inegalităților economice.

În anul 2025, aproximativ 92,7 milioane de persoane din UE, reprezentând 20,9% din populația totală, se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit datelor înregistrate de Eurostat. Situația reflectă faptul că o parte semnificativă a populației UE continuă să fie expusă unor vulnerabilități economice și sociale majore.

Persoanele incluse în această categorie trăiesc în gospodării care se confruntă cu cel puțin una dintre cele trei forme de risc social și economic: risc de sărăcie, deprivare materială și socială severă sau locuire în gospodării cu intensitate foarte scăzută a muncii.

Comparativ cu anul 2024, numărul persoanelor aflate în această situație a scăzut ușor. În termeni absoluți, reducerea a fost de aproximativ 600.000 de persoane, de la 93,3 milioane (21,0% din populație) la 92,7 milioane (20,9%).

Chiar dacă se observă o ușoară îmbunătățire la nivelul întregului bloc comunitar, diferențele dintre statele membre rămân semnificative.

Cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate în Bulgaria, unde 29,0% din populație se află în această situație. Pe locul al doilea se află Grecia, cu un procent de 27,5%, urmată de România, cu 27,4%.

Aceste valori arată că statele din sud-estul Europei continuă să fie cele mai afectate de vulnerabilități sociale și economice din Uniunea Europeană, cu procente semnificativ peste media europeană.

La polul opus, cele mai scăzute niveluri ale riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate în Cehia, unde doar 11,5% din populație este afectată. Urmează Polonia, cu 15,0%, și Slovenia, cu 15,5%.

Diferențele dintre statele membre evidențiază disparități economice și sociale persistente în interiorul Uniunii Europene, în ciuda tendinței generale de ușoară scădere a numărului total de persoane aflate în risc.

Datele confirmă că, deși la nivel european există o ameliorare marginală față de anul precedent, problema sărăciei și a excluziunii sociale rămâne una structurală, cu impact semnificativ în special în statele din Europa de Sud-Est.