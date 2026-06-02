Bani înapoi plătiți turiștilor. La ce despăgubiri au dreptul românii, potrivit UNSAR: Asigurarea a făcut diferența

Asigurătorii din România au achitat anul trecut despăgubiri de peste 81 milioane lei, în baza polițelor de călătorie, pentru acoperirea costurilor generate de evenimente neprevăzute apărute în timpul deplasărilor.

Potrivit unsar.ro, în medie, valoarea despăgubirilor a depășit 220.000 lei pe zi, indicator care reflectă frecvența ridicată a situațiilor în care turiștii au avut nevoie de sprijin financiar și asistență medicală.

Pe fondul acestor date, crește interesul pentru protecția oferită de asigurările de călătorie, considerate tot mai des un element de planificare a vacanțelor. Numărul polițelor emise a urcat cu aproximativ 12% față de anul 2024, ceea ce indică o atenție mai mare acordată gestionării riscurilor asociate deplasărilor. În același timp, costurile medicale din străinătate și diversitatea situațiilor neprevăzute mențin aceste produse în zona de interes a turiștilor.

„În spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de vacanțe afectate de evenimente neprevăzute, dar și situații în care asigurarea a făcut diferența. Aceste polițe ajută turiștii să își continue călătoria sau să reducă impactul unor incidente neplăcute asupra bugetului personal”, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte & Director General al UNSAR.

„Faptul că, în medie, în mai puțin de o săptămână, despăgubirile din asigurările de călătorie depășesc 1 milion de lei arată cât de frecvente sunt situațiile neprevăzute în vacanțe. O astfel de poliță oferă nu doar protecție financiară, ci și acces rapid la soluții în momente dificile”, a precizat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Interesul tot mai ridicat pentru aceste produse este susținut și de gama variată de riscuri acoperite. Asigurările de călătorie includ, în funcție de poliță, cheltuieli medicale de urgență, spitalizare, accidente, pierderea sau deteriorarea bagajelor, întârzieri de zbor ori anularea călătoriei. În anumite situații, pot fi incluse și servicii de asistență rutieră, utile în cazul deplasărilor realizate cu autoturismul.

Absența unei astfel de protecții poate expune turiștii unor costuri ridicate, mai ales în situațiile medicale sau logistice apărute în afara țării. Prin acoperirile și serviciile incluse, asigurarea de călătorie este utilizată ca mecanism de reducere a impactului financiar asociat incidentelor neprevăzute și de sprijin operațional în timpul deplasărilor.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reunește 22 de companii de profil. Acestea cumulează peste 90% din piața locală de asigurări. Organizația are ca obiectiv reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, contribuie la dezvoltarea cadrului legislativ din domeniu și susține promovarea industriei de asigurări pe plan intern și internațional.

Din 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Asigurările reprezintă un sector important al economiei, iar asigurătorii din România achită zilnic despăgubiri de 7,5 milioane EUR.