Marea Britanie ar putea interzice zborurile pentru anumiți pasageri. Companiile aeriene susțin măsura

Guvernul din Marea Britanie analizează un plan care ar putea duce la interzicerea zborurilor pentru pasagerii care provoacă în mod repetat perturbări la bordul avioanelor, inclusiv cei implicați în comportament de tip beție sau conduită dezordonată. Măsura face parte dintr-o propunere mai amplă care vizează schimbul de informații între companiile aeriene privind pasagerii recalcitranți.

Schema este în prezent în fază de concept și este dezvoltată de oficiali din cadrul Departamentului pentru Transport și al Ministerului de Interne din Marea Britanie. Planul prevede ca operatorii aerieni să fie obligați să notifice guvernul atunci când un pasager are un comportament perturbator. Ulterior, aceste informații ar putea fi partajate între companii, astfel încât o persoană semnalată să poată fi identificată la check-in-ul unui alt zbor. Decizia finală privind acceptarea sau refuzul îmbarcării ar rămâne însă la compania aeriană, care ar putea alege să interzică accesul la zbor, conform Sky News.

Ideea vine în contextul în care pasagerii sancționați de o companie aeriană pot în prezent să zboare cu altele, deoarece nu există un sistem centralizat de schimb de date, situație influențată parțial de regulile privind protecția datelor.

Un sondaj YouGov realizat pe un eșantion de 5.173 de adulți britanici în aprilie arată că trei din patru respondenți susțin crearea unei baze de date naționale a pasagerilor recalcitranți, astfel încât aceștia să poată fi interziși pe toate zborurile.

Un reprezentant guvernamental a declarat că un comportament antisocial la bordul avioanelor este inacceptabil și că afectează siguranța pasagerilor și a echipajului, dar și vacanțele oamenilor. Acesta a subliniat că, deși există deja legi stricte pentru astfel de infracțiuni, autoritățile discută cu industria aeriană pentru a găsi soluții suplimentare care să reducă incidentele și să sancționeze mai eficient persoanele care provoacă în mod repetat probleme.

„Toată lumea ar trebui să se poată bucura de o bere la aeroport, dar comportamentul antisocial în timpul zborurilor este absolut inacceptabil. Acesta pune în pericol siguranța pasagerilor și a echipajului și perturbă vacanțele câștigate cu greu. Există deja legi stricte pentru sancționarea infracțiunilor comise în timpul zborurilor, dar analizăm împreună cu reprezentanții industriei modul în care putem aborda mai eficient această problemă, asigurându-ne că luăm măsuri ferme împotriva persoanelor care provoacă haos în mod repetat. Toată lumea ar trebui să poată zbura fără probleme”, a declarat o sursă pentru publicația menționată.

Directorul general al Airlines UK a declarat că operatorii aerieni din Marea Britanie au o politică de toleranță zero față de comportamentul disruptiv și că o listă națională de interdicții ar reprezenta un pas important pentru a proteja majoritatea pasagerilor de o minoritate care provoacă probleme. Organizația a transmis că va colabora cu autoritățile pentru implementarea soluțiilor potrivite.

„Companiile aeriene din Regatul Unit aplică o politică de toleranță zero față de comportamentele perturbatoare. Măsurile suplimentare pentru cele mai grave cazuri de perturbare, inclusiv crearea unei liste naționale de persoane interzise la zbor, reprezintă un pas important în asigurarea faptului că o mică minoritate de pasageri nu poate perturba transportul aerian pentru majoritate. Salutăm sprijinul guvernului pentru luarea de măsuri suplimentare și vom colabora îndeaproape cu miniștrii pentru a găsi soluțiile potrivite”, a declarat acesta.

În același timp, un editor al unei publicații de consumatori a explicat că tot mai mulți pasageri exagerează consumul de alcool în aeroporturi, ceea ce generează probleme semnificative pentru ceilalți călători. Acesta a susținut că, având în vedere riscurile pentru siguranță, sancțiunile pentru comportamentul dezordonat la bord ar trebui să fie pe măsura gravității faptelor.

Consumul excesiv de alcool este identificat frecvent drept o cauză majoră a comportamentelor problematice în avion. A fi sub influența alcoolului în timpul zborului reprezintă o infracțiune penală și poate fi sancționată cu amenzi de până la 5.000 de lire sterline și până la doi ani de închisoare.

În acest context, directorul companiei Ryanair a cerut recent interzicerea vânzării de alcool în aeroporturi înainte de zborurile de dimineață, pentru a reduce incidentele. Acesta a menționat că operatorul aerian este nevoit să redirecționeze în medie aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului pasagerilor, o creștere semnificativă față de aproximativ un zbor pe săptămână în urmă cu zece ani.