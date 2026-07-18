O asigurare poate aduce mai mult decât protecție. Ce premii sunt puse la bătaie de OMNIASIG

OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță lansarea campaniei naționale „Asigură-te că ești câștigător”, destinată clienților persoane fizice care încheie sau reînnoiesc anumite polițe de asigurare facultativă eligibile. Participanții intră automat în tragerile la sorți organizate pe durata campaniei, fără costuri suplimentare și fără necesitatea unor pași adiționali.

Campania se desfășoară în perioada 15 iulie – 31 decembrie 2026, iar fiecare poliță eligibilă încheiată sau reînnoită în această perioadă reprezintă o înscriere distinctă în extragerile pentru premii. Clienții care aleg mai multe produse eligibile beneficiază de mai multe înscrieri și, implicit, de mai multe șanse de câștig.

Marele premiu oferit la finalul campaniei este un autoturism Ford Puma hybrid. Toate polițele eligibile înscrise în campanie vor participa la extragerea finală, inclusiv cele care au fost desemnate câștigătoare în etapele lunare.

„Prin această campanie ne dorim să oferim clienților noștri experiențe relevante, beneficii atractive și motive în plus să aleagă serviciile noastre și să rămână alături de noi. Asigurarea înseamnă, înainte de toate, mai multă siguranță în fața situațiilor neprevăzute, iar acum această alegere le poate aduce clienților noștri și șansa de a câștiga unul dintre premiile campaniei”, a declarat Mihai Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Pe durata campaniei sunt programate șase extrageri periodice, în urma cărora participanții eligibili pot câștiga premii diferite în fiecare lună. Lista premiilor include un iPhone 17, un Apple Watch Ultra 3, un voucher de vacanță în valoare de 4.000 de lei, un purificator de aer Dyson, o bicicletă electrică și un compostor de bucătărie.

Fiecare extragere lunară este dedicată unuia dintre aceste premii, iar participanții care dețin polițe eligibile rămân înscriși și pentru extragerea marelui premiu de la finalul campaniei.

Înscrierea este automată pentru clienții care îndeplinesc condițiile stabilite de organizator. Nu este necesară completarea unor formulare suplimentare sau efectuarea unor demersuri separate pentru participarea la extrageri.

Produsele de asigurare care oferă eligibilitate în campanie sunt polițele CASCO Standard, CASCO ECOnom, asigurările facultative de locuință, asigurarea de bunuri și răspundere civilă, Medical Protect – asigurarea individuală de sănătate, precum și asigurările de răspundere civilă profesională și alte tipuri de răspundere.

Pentru a fi înscriși automat în campanie, clienții persoane fizice trebuie să încheie sau să reînnoiască o poliță facultativă OMNIASIG eligibilă în perioada 15 iulie – 31 decembrie 2026. Polița trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de minimum 12 luni și să fie activă la data extragerii.

Campania include mai multe tipuri de asigurări facultative, cu excepția anumitor produse precum Safe Travel, Medicas Perfect și Asistența Rutieră. Lista completă a produselor eligibile este stabilită în regulamentul campaniei.

Prin această inițiativă, OMNIASIG combină protecția oferită de asigurările facultative cu posibilitatea obținerii unor premii prin participarea automată la extrageri. Pe perioada campaniei, fiecare poliță eligibilă poate aduce clienților atât beneficiile unei soluții de protecție, cât și oportunitatea de a participa la câștigarea premiilor disponibile.

Detaliile despre campanie, calendarul extragerilor și regulamentul complet sunt disponibile pe pagina dedicată de pe site-ul OMNIASIG: omniasig.ro/ro/concurs/ia-ti-o-asigurare-cu-optiunea-premii.

OMNIASIG Vienna Insurance Group este una dintre companiile importante de pe piața asigurărilor din România, cu o experiență de 31 de ani și o activitate concentrată pe furnizarea de soluții pentru persoane fizice și companii. Compania are un portofoliu de peste 100 de produse de asigurare și o rețea de sucursale și agenții la nivel național.

Cei peste 1.200 de angajați ai companiei contribuie la dezvoltarea serviciilor oferite clienților și la menținerea standardelor de profesionalism ale organizației.

Prin apartenența la Vienna Insurance Group, OMNIASIG beneficiază de experiența și stabilitatea unui grup internațional activ în domeniul asigurărilor generale. Vienna Insurance Group reunește peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii din 30 de țări, cu aproximativ 34.000 de angajați și circa 36 de milioane de clienți.

Acțiunile Vienna Insurance Group sunt listate la Bursa de Valori din Viena din 1994, la Bursa de Valori din Praga din 2008 și la Bursa de Valori din Budapesta din 2022. Grupul deține ratingul A+ cu perspectivă pozitivă acordat de agenția internațională Standard & Poor’s și colaborează cu Erste Group în regiunea Europei Centrale și de Est.