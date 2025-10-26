În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, Omniasig Vienna Insurance Group a primit „Premiul pentru stabilitate și creștere durabilă în piața asigurărilor”.

„Mulțumim foarte mult pentru acest premiu. Este o onoare și este extrem de important pentru noi să primim o astfel de distincție (…) Și cu atât mai mult este importantă recunoașterea pentru noi în acest an în care împlinim această vârstă frumoasă, rotundă, de 30 de ani, care înseamnă trei decenii de creștere. Pentru noi, acest atu de stabilitate este un aspect pe care l-am urmărit permanent. Iar creșterea durabilă este într-adevăr un element pe care îl urmărim, pentru că doar în această formă putem crea valoare și putem avea impact în societate. Deci cu atât mai mult în acest an aniversar este o onoare deosebită. Suntem onorați de acest premiu, care ne obligă și, în mod cert, ne determină să fim din ce în ce mai buni și în următorii ani”, a declarat Mădălina Constantin, Director PR, Marketing & CSR Omniasig Vienna Insurance Group, pe scena Galei Capital.

Omniasig a sărbătorit în 2025 trei decenii de activitate în România, perioadă în care compania a emis aproximativ 35 milioane de polițe și a soluționat aproape 4 milioane de dosare de daună, plătind despăgubiri totale de 18,4 miliarde de lei.

Anul trecut, Omniasig a înregistrat o creștere de circa 17% față de anul precedent în ceea ce privește primele brute subscrise, atingând aproximativ 2,8 miliarde de lei. Compania a plătit în 2024 despăgubiri de aproximativ 1,4 miliarde de lei pe toate liniile de business.

Cele mai importante creșteri s-au înregistrat pe următoarele linii de business: CASCO cu un avans de aproximativ 12%, Property cu aproape 19%, asigurări de sănătate cu circa 10%, asigurări de călătorie cu aproximativ 21% și RCA, cu aproape 23%.

Investițiile în digitalizare reprezintă o constantă a strategiei de dezvoltare a Omniasig. Compania a implementat mai multe soluții informatice, dintre care se remarcă platforma pentru gestionarea digitală a daunelor VClaims, precum și aplicația mobilă Omniasig, care facilitează achiziționarea asigurărilor de locuință, precum și numeroase acțiuni de care pot beneficia persoanele care dețin asigurări de sănătate.

O altă componentă importantă în strategia Omniasig este cea de sustenabilitate, aliniată la standardele internaționale și obiectivele Grupului Vienna Insurance (VIG) din care face parte. Compania și-a stabilit ținte clare pe termen mediu și lung: operațiuni neutre climatic până în 2030 și atingerea nivelului net-zero până în 2050.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.