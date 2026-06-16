De ce merită companiile să investească în sustenabilitate? Cristina Bălan: Sustenabilitatea înseamnă business. Business-ul este un maraton, nu este un sprint (video)

Sustenabilitatea nu mai este doar un concept asociat responsabilității sociale, ci o condiție esențială pentru dezvoltarea și reziliența afacerilor. În cadrul evenimentului Capital.ro „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, Cristina Bălan, Senior Partner Sustainability: impact, strategy & reporting, CSR BootIQ, a explicat de ce companiile trebuie să privească sustenabilitatea ca pe o strategie de business adaptată viitorului.

Capital.ro organizează marți, 16 iunie 2026, începând cu ora 11:00, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul își propune să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde. Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Evenimentul este transmis LIVE pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Tematică:

Costurile reale ale conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică;

Reputație, risc și avantaj competitiv — cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung;

Investițiile în sustenabilitate — strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real;

Proiecte de sustenabilitate scalabile — exemple concrete de implementare, rezultate măsurabile și modele de extindere.

Printre speakeri se numără Cristina Bălan (Senior Partner Sustainability, CSR BootIQ), Voicu Dan Dragomir (Prof. Univ. Dr. Academia de Studii Economice București), Marius Brînzea (Director Strategie Reciclad’OR), Sorin Chiriță (Director Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie), Virgil Profeanu (Fondator Vego Holding), Radu Balcu (Director General GP Intermodal Grampet), Tulia Cășvean (Director Comunicare Corporativă & PR Transavia), Florin Dănilă (Director General și Fondator Cumpăna 1993), Teodora Mărăcineanu (Marketing Director Electrolux România) și Anca Ifrim (Membru Board, Chief Underwriter Officer Omniasig).

Robert Turcescu: – O rog pe doamna Cristina Bălan, senior partner Sustainability Impact Strategy Reporting CSR Boot IQ, să încercăm o definiție simplă pe înțelesul tuturor în legătură cu ceea ce înseamnă sustenabilitatea pentru o companie. Asta spun, repet, dacă ar trebui să o explicăm pe înțelesul tuturor, nu neapărat numai pentru oamenii care sunt familiarizați cu ceea ce se întâmplă în zonă. De ce merită companiile să investească în sustenabilitate? Cum le pregătește această investiție pentru ceea ce înseamnă riscurile și impactul pe care îl poate avea o astfel de chestiune în viitor asupra companiei?

Cristina Bălan: – Prima întrebare, primul răspuns: business. N-am un răspuns mai scurt de atât. Sustenabilitatea înseamnă business altfel făcut. Pentru că tot mai s-a discutat un pic mai devreme despre zona de teologie. Înseamnă un business făcut după principiul taxonomic „do no significant harm” sau principiul biblic „să nu faci rău”. În clipa în care noi ne apucăm acum să facem business, pentru că este mult mai ușor să trecem la sustenabilitate cu business-urile create de la început în sensul acesta, pe valori, pe niște principii și pe principiul biblic, „să nu faci rău”. Este mult mai ușor să te ajustezi la ceea ce urmează decât să ai un business mare, o firmă mare de tot, pe care să o treci prin procesul de transformare. pentru că acolo apare rezistența la schimbare, acolo apar inclusiv sabotaj al angajaților, pentru că am văzut în entități care au încercat să schimbe foarte multe lucruri, inclusiv să introducă tehnologie, angajați să se teamă pentru că mașinile, echipamentele, digitalizarea le va lua locurile de muncă. Și atunci făceau tot felul de lucruri astfel încât să nu introducă mașinile în uz sau s-a stricat calculatorul, sau a picat sistemul AI sau nu merge, eu știu ce Dumnezeu, de fapt, lucrurile alea funcționau, însă era frica omului că mașina sau echipamentul sau tehnologia o să lase fără pâine. E tot un fel de rău, dar e un fel de rău pe care ni-l facem singuri. Acum, ce vor trebui să facă firmele ca să se pregătească pentru viitor?

Sugestia mea mereu este să uită de presiunea legislativă, să se concentreze în primul rând pe business-urile proprii, pe impacturile negative pe care le au și pe care le pot identifica, dar impactul nu este ceea ce credem noi că se întâmplă. Impactul este întotdeauna în ochii stakeholder-ului. Noi încercăm să ajutăm bătrânica să treacă strada, dar s-ar putea că ea să nu vrea să traverseze în partea aia, s-ar putea că ea să vrea să se ducă în altă direcție a intersecției și atunci costurile pentru ea să ajungă în punctul în care vrea să ajungă, de fapt, să fie duble. Și e mult mai ușor să o iei pe drumul scurt decât să o iei pe drumul lung.

Revin, companiile ar trebui să se concentreze pe impacturile proprii și să se gândească că lucrurile care sunt astăzi așa cum sunt, peste 2-3 ani, peste șase luni, s-ar putea să nu mai fie la fel. Și în clipa în care încep să lucrez pe impacturile tale și pe ceea ce poți să faci în interior, ești mult mai pregătit pentru orice fel de criză, pentru orice transformare. Este ca în viață.

Pe de altă parte, revenind la ce spuneam că este business. E un maraton. Nimeni nu creează business pentru un an de zile. Nimeni nu-și înființează o firmă ca să facă un an de zile bani, după care să închidă firma și să plece. Mă rog. Sunt și excepții, dar nu discutăm despre ele. Cine a creat un business, vrea ca business-ul acela să fie funcțional și peste 10 și peste 20. Sunt cazuri în care acel business funcționează și 100 de ani și poate chiar mai mult, mai mult decât o clădire.

Și cu cât este business-ul mai adaptabil la schimbare, care este deja o constantă în viață în ultimii ani. Cu atât, este mai pregătit și pentru ceea ce înseamnă sustenabilitate. Mai fac o remarcă și închei. Aud de foarte multe ori reprezentanței firmelor care se plâng de schimbarea legislativă. Pentru că suntem un stat membru al Uniunii Europene, schimbarea legislativă pentru noi ar trebui să nu fie o necunoscută. Pentru că lucrurile încep să se schimbe din momentul în care se discută despre o directivă. Iar lucrurile astea la nivelul Comisiei Europene sunt publice.

Din momentul în care începe să se discute despre ceva și până când ajungem la adoptarea directive respective sau a regulamentului european trec niște ani de zile. Deci, avem tot timpul să ne pregătim pentru momentul acela, din momentul în care directiva este adoptată până în momentul în care ea este transpusă în legislația națională, iar trece o perioadă de timp, deci iar avem timp să ne pregătim pentru lucrurile respective. Și este mult mai ieftin, pentru că tot vorbim despre costuri, să ne adaptăm pas cu pas în ritmul nostru, văzându-ne de business, dar mai schimbând câte un pic, câte un grad acolo, astfel încât în clipa în care legislația respectivă este transpusă în legislația națională, vorbesc de cea europeană, noi să fim deja adaptați, să fim conform, așa fac nemții, așa fac francezii. De ce nu putem să facem și noi la fel? Nu știu. Decât să ne trezim că a venit regulamentul nu știu care sau a venit directiva nu știu care, a fost transpus în legislația națională și noi începem să ne întrebăm: „Și eu ce fac acum?”

Robert Turcescu: – Iertați-mă, dar m-ați provocat. Ce facem în momentele în care modele de mare sustenabilitate, cum sunt cele din pactul Green Deal, par foarte avantajoase la început, în stare inițială, și peste ani de zile, unor 5-6 ani de zile, se dovedesc a fi, nu spun nocive, ci spun avea un impact destul de neplăcut asupra business-urilor în sine. Adică în momentul acela, sigur, ne-am pregătit, știm că ar trebui, dar vedem că a fost prost, n-a fost un plan foarte bine gândit sau cel puțin cu niște consecințe la ora asta destul de grave în materie de business.

Cristina Bălan: – Nu faceți decât să confirmați ceea ce am spus eu. Că putem să începem să ne pregătim câte un pic. Nu brusc, nu complet, nu transformare de 100 de grade și că business-ul este un maraton, nu este un sprint. Eu dacă vreau să mă duc mâine, nu mâine, că nu e timpul săptămânii, în weekend se blochează străzile. Dacă vreau să mă duc în weekend să alerg la un maraton, eu mor la maratonul ăla, pentru că nu m-am pregătit o secundă pentru maratonul respectiv. Dar dacă vreau să-mi propun ca peste șase luni sau peste un an să ajung la maraton, și să alergă acolo, vă garantez că o să fiu pregătită. Este la fel în business. Suntem oameni. Până la urmă business-urile astea nu sunt goale de conținut. Spunea domnul profesor că inclusiv la ASE, la Facultatea de Contabilitate, se discută despre problemele sociale.

Business-urile înseamnă oameni, companiile înseamnă angajați, produsele și serviciile au ca target oamenii! Încă nu am ajuns până acum să creăm ceva cu tehnologia și cea care cumpără să fie tehnologia și cea care folosește ce producem noi să fie tot tehnologie. Sper să nu ajungem acolo.