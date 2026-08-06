Senatul a ratificat împrumutul BIRD pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice

România face un nou pas pentru acoperirea nevoilor de finanțare ale statului. Senatul a ratificat acordul de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), fondurile urmând să fie folosite pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Senatul a adoptat, joi, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), semnat la Washington la 16 aprilie 2026. Este vorba despre primul împrumut destinat susținerii politicilor de dezvoltare în domeniul fiscal și al creșterii economice. Proiectul a fost aprobat cu 83 de voturi „pentru”, 35 „împotrivă” și 3 abțineri.

Potrivit actului normativ, sumele trase din împrumut și virate în contul în valută deschis de Ministerul Finanțelor la Banca Națională a României vor fi utilizate în funcție de necesitățile de finanțare a deficitului bugetului de stat și pentru refinanțarea datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislației privind datoria publică.

Proiectul stabilește că plata serviciului datoriei aferente acestui împrumut, respectiv rambursarea principalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri, va fi asigurată potrivit legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aplicabil finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor, pentru acoperirea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale.

Totodată, Guvernul este autorizat ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu BIRD eventuale amendamente la acordul de împrumut, cu condiția ca acestea să nu conducă la majorarea obligațiilor financiare asumate de România față de bancă.

Potrivit expunerii de motive, împrumutul are o maturitate de până la 18 ani, iar rambursarea principalului se va face într-o singură tranșă, la finalul perioadei de maturitate, respectiv la 15 februarie 2044.

Documentul mai precizează că, în conformitate cu politica sa de costuri, BIRD percepe un comision inițial de 0,25% din valoarea împrumutului. Acesta trebuie achitat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acordului sau înainte de efectuarea primei trageri din împrumut, în funcție de evenimentul care are loc primul. Totodată, banca percepe un comision de angajament de 0,25% pe an, aplicat asupra sumei netrase din împrumut, care va fi plătit semestrial.