Partidul lui Vladimir Putin, pe primul loc la alegerile parlamentare. Ce arată primele exit-poll-uri

Partidul Rusia Unită, care îl susține pe președintele Vladimir Putin, este creditat cu primul loc la alegerile pentru Duma de Stat, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne publicate duminică seară. Un exit-poll VȚIOM indică 49,4% pentru formațiunea aflată la putere, în timp ce un alt sondaj, realizat de Insomar, o plasează la 52,8%. Prezența la vot a ajuns la 56,66%, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale.

Rusia a încheiat duminică alegerile pentru Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului, scrutinul desfășurându-se pe parcursul a trei zile, între 18 și 20 septembrie. Este primul scrutin parlamentar organizat în Rusia de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Potrivit exit-poll-ului realizat de VȚIOM, Rusia Unită a obținut 49,4% din voturi. Partidul Comunist este creditat cu 14,2%, LDPR cu 10,7%, Oamenii Noi cu 9,7%, iar Rusia Justă cu 6,6%. Un al doilea exit-poll, realizat de Insomar, indică 52,8% pentru Rusia Unită.

Acestea sunt rezultate ale sondajelor la ieșirea de la urne, nu rezultatele finale ale scrutinului.

Conform ultimelor date ale Comisiei Electorale Centrale, prezența la alegerile parlamentare a ajuns la 56,66%.

Duma de Stat are 450 de mandate. Înaintea acestui scrutin, Rusia Unită controla 324 de locuri, obținute la alegerile parlamentare din 2021.

Pentru o majoritate constituțională de două treimi sunt necesare cel puțin 300 de mandate.

Alegerile s-au desfășurat într-un mediu politic în care opoziția independentă a fost puternic restrânsă. Reuters relata înaintea scrutinului că Rusia Unită era așteptată să își mențină poziția dominantă, în timp ce criticii sistemului politic rus acuză autoritățile că nu permit o competiție politică reală.

Scrutinul a inclus și votarea în teritorii ucrainene aflate sub controlul Rusiei, fapt condamnat de Ucraina și Uniunea Europeană. Au existat, de asemenea, relatări ale observatorilor privind nereguli, restricționarea accesului în unele secții și probleme legate de votul electronic. Autoritățile ruse au respins în mod repetat acuzațiile potrivit cărora procesul electoral nu ar respecta legea.

Rezultatele finale urmează să stabilească distribuția celor 450 de mandate din noua Dumă de Stat.