Rusia s-a declarat deschisă la discuții cu SUA, Uniunea Europeană și alte state privind crearea unei administrații internaționale în Ucraina, a declarat vice-ministrul rus de externe, Mihail Galuzin, pentru agenția TASS.

„Un astfel de pas ar face posibilă desfăşurarea alegerilor democratice în Ucraina, venirea la putere a unui guvern capabil cu care să poată fi semnat un tratat de pace complet, împreună cu documentele legitime asupra cooperării interstatale viitoare”, a argumentat diplomatul rus.

Rusia prezintă Ucraina ca un stat nefuncțional, condus de un președinte ilegitim, Volodimir Zelenski, al cărui mandat este considerat expirat, deși legea marțială impusă odată cu invazia permite amânarea alegerilor pe durata războiului. Zelenski susține că orice scrutin ar trebui precedat de un armistițiu de cel puțin două luni, în timp ce Rusia argumentează că o pauză în lupte ar oferi armatei ucrainene șansa de a-și reface forțele.

Deși administrații internaționale de tranziție au fost implementate în trecut în Timorul de Est, Cambodgia, Irak sau Kosovo, în cazul Ucrainei instituțiile statului funcționează în continuare.

Secretarul de stat american Marco Rubio a avut sâmbătă o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinței de Securitate de la München. După întâlnire, Rubio a postat pe platforma X că președintele american Donald Trump urmărește soluționarea definitivă a conflictului dintre Rusia și Ucraina.

„M-am întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre securitatea Ucrainei şi aprofundarea parteneriatelor în domeniul apărării şi economic. Preşedintele Trump doreşte o soluţie care să pună capăt vărsării de sânge o dată pentru totdeauna”, a scris Rubio pe X.

Întâlnirea dintre Rubio și Zelenski a avut loc înaintea negocierilor trilaterale programate săptămâna viitoare la Geneva.

Tot sâmbătă, președintele ucrainean s-a întâlnit și cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, exprimând recunoștință Statelor Unite și lui Trump pentru ceea ce a numit o „abordare constructivă” înainte de discuțiile de la Geneva.

„Apreciem foarte mult faptul că America menține în mod constant o abordare constructivă și este gata să ajute la protejarea vieților”, a scris Zelenski pe X.