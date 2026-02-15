Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va beneficia de noi pachete de sprijin din partea aliaților europeni, vizând atât sectorul energetic, cât și pe cel militar.

Aceste ajutoare vor fi livrate înainte de 24 februarie, dată care marchează patru ani de la invazia Rusiei la scară largă, potrivit Reuters.

Kievul solicită sprijin internațional în contextul continuării luptelor intense și al atacurilor aeriene care afectează infrastructura energetică a țării.

Totodată, Ucraina se află sub presiunea Statelor Unite pentru a discuta perspectivele unui armistițiu și ale păcii pe termen lung.

„La München, am convenit cu liderii Formatului Berlin asupra unor pachete specifice de ajutor energetic și militar pentru Ucraina până pe 24 februarie”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Anunțul a fost făcut după reuniunea Formatului Berlin, la care au luat parte aproximativ douăsprezece lideri europeni. Președintele Zelenski a precizat anterior că se așteaptă la noi livrări de echipamente, inclusiv rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană.

„Sunt recunoscător partenerilor noștri pentru disponibilitatea lor de a ajuta și contăm pe faptul că toate livrările vor ajunge prompt”, a adăugat el.

În ultimele luni, atacurile Rusiei asupra unor orașe mari, inclusiv Kiev, au provocat daune semnificative infrastructurii energetice, lăsând milioane de oameni fără electricitate pentru perioade îndelungate.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, doar în ultima săptămână, forțele ruse au lansat aproximativ 1.300 de drone de atac, 1.200 de bombe aeriene ghidate și zeci de rachete balistice asupra Ucrainei.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a declarat la Conferința de Securitate de la München că, deși Uniunea Europeană recunoaște importanța integrării Ucrainei, blocul comunitar nu este pregătit să ofere o dată clară pentru aderare, inclusiv ca parte a unui posibil acord de pace.

Rinkēvičs a explicat că UE dorește ca Ucraina să adere cât mai curând, însă procesul trebuie evaluat în contextul altor priorități regionale, precum Balcanii de Vest și Republica Moldova. Oficialul a subliniat că experiențele anterioare cu Balcanii de Vest au arătat că aderarea poate fi întârziată, afectând credibilitatea blocului, și că Moldova nu poate fi ignorată odată cu integrarea Ucrainei.

În plus, Rinkēvičs a menționat că aderarea Ucrainei rămâne strâns legată de progresul acordului de pace și a avertizat că, fără acțiuni concrete din partea Rusiei, un astfel de acord nu va fi posibil.