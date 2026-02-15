Ucraina continuă să facă presiuni pentru a obține o dată concretă de aderare la Uniunea Europeană, în ciuda reticenței majorității statelor membre.

La Conferința de securitate de la München (MSC), Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat că multe guverne europene nu sunt încă pregătite să se angajeze în stabilirea unui calendar clar pentru Kiev.

„Am impresia că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă”, a declarat Kallas în cadrul unei mese rotunde la Conferinţa de securitate de la München. „Mai sunt multe de făcut”, a adăugat ea.

Un plan de pace în 20 de puncte, discutat între Statele Unite, Ucraina și UE, include ideea ca Ucraina să devină membru al Uniunii Europene până în 2027. Această măsură ar avea rolul de a asigura stabilitatea economică și prosperitatea post-conflict.

Totuși, mai multe capitale europene consideră că o dată fixă pentru aderare este nerealistă, deoarece procesul trebuie să fie bazat pe merite și progrese reale în reforme.

Edgars Rinkevics, președintele leton, a confirmat percepția Kallas, menționând că UE ar putea găsi o formulă creativă pentru a răspunde cererii Ucrainei, dar că este important să fie protejate și interesele țărilor din Balcanii de Vest și ale Moldovei, care luptă de mult timp pentru integrare europeană.

Experții subliniază că viitoarea aderare a Ucrainei este strâns legată de progresul negocierilor de pace cu Rusia. Rinkevics a declarat:

„Da, înţelegem că avem nevoie de Ucraina în Uniunea Europeană şi, da, când vorbesc cu mulţi şefi de stat, am senzaţia că nu există disponibilitatea de a accepta o dată”.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după invazia rusă din februarie 2022, încercând să se ancoreze politică și economic în Occident. Cu toate acestea, procesul este blocat de opoziția Ungariei, care împiedică începerea negocierilor detaliate.

În ciuda sprijinului internațional și al planurilor pentru 2027, drumul către integrarea Ucrainei în UE rămâne complex și depinde de consolidarea reformelor interne, precum și de evoluția securității în regiune.