Premierul ungar Viktor Orban a transmis, într-o postare pe X, că discursurile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană pot clarifica situația pentru publicul ungar, însă a subliniat că această dezbatere nu îl privește personal pe niciunul dintre lideri. Orban a afirmat că discuția se referă în primul rând la viitorul Ungariei, al Ucrainei și al Europei și, pe această bază, a reconfirmat că Ucraina nu poate deveni membru UE.

”Dragă Volodimir, mulţumesc pentru încă un discurs de campanie în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Îi va ajuta foarte mult pe unguri să vadă situaţia mai clar. Există însă un lucru pe care îl înţelegi greşit: această dezbatere nu este despre mine şi nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei şi al Europei. Tocmai de aceea nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene”, a scris Orban pe X.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că premierul ungar Viktor Orban pare mai preocupat de interesele personale decât de consolidarea capacității militare necesare pentru a contracara amenințările rusești.

Zelenski a subliniat totodată că unitatea dintre Ucraina și partenerii săi europeni rămâne cea mai eficientă apărare împotriva planurilor agresive ale Rusiei.

El a mulțumit mai multor țări pentru sprijinul acordat, menționând Danemarca, Germania, Cehia, statele nordice, Marea Britanie, Franța, Țările de Jos, Italia, Polonia, SUA, Canada, Turcia și Japonia.

În același timp, Zelenski a atras atenția asupra „complicilor” Rusiei, printre care Coreea de Nord și companii chineze implicate în furnizarea de componente pentru arme și rachete. De asemenea, el a condamnat implicarea Iran, care a livrat Rusiei drone Shahed, afirmând că regimul trebuie „oprit imediat”.