Cazul otrăvirii lui Aleksei Navalnîi a stârnit tensiuni diplomatice între Rusia și statele occidentale. Autoritățile britanice susțin că fostul lider al opoziției ruse ar fi fost expus unei toxine extrem de periculoase, derivată din pielea unei broaște din Ecuador, în timpul detenției sale într-o colonie penală din Siberia.

Această substanță letală ar fi responsabilă „cel mai probabil” pentru moartea lui Navalnîi, potrivit declarațiilor guvernului Regatului Unit, susținute de aliați ai Marii Britanii.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a respins acuzațiile, afirmând că acestea sunt „propagandă occidentală” menită să distragă atenția de la problemele interne ale țărilor occidentale.

„Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă”, a declarat Zaharova. „Până atunci, toate aceste afirmaţii nu sunt decât propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului”, a afirmat ea.

Oficialul rus a subliniat și că momentul apariției acuzațiilor nu este întâmplător.

”Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul de a produce rezultate, dintr-o dată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit în schimb poveşti senzaţionale despre Skripal. Acest tipar continuă fără încetare”, a spus ea.

Autoritățile britanice susțin că doar statul rus ar fi avut mijloacele, motivul și ocazia de a utiliza această toxină letală împotriva lui Navalnîi în detenție. Guvernul Regatului Unit îl consideră direct responsabil pentru moartea opozantului, informație confirmată și de alți aliați ai Marii Britanii.

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a declarat guvernul britanic.

Aleksei Navalnîi, liderul opoziției ruse și activist anticorupție, a murit pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, în colonia penitenciară IK-3 „Lupul Polar” din regiunea Iamalo-Neneț, aflată la nord de Cercul Polar. De la momentul decesului, circumstanțele morții sale au generat controverse internaționale majore.

Autoritățile ruse au susținut inițial că Navalnîi a murit din cauze naturale. Potrivit raportului oficial, opozantul s-a simțit rău în timpul unei plimbări în incinta penitenciarului și s-a prăbușit. Kremlinul a menționat un „sindrom de moarte subită” și o aritmie cardiacă provocată de boli preexistente, printre care hipertensiunea și hepatita cronică.