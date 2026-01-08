Rusia a reacționat dur joi la inițiativa Kievului și a aliaților săi de a crea o Forță Multinațională care să fie desfășurată în Ucraina după încheierea războiului, acuzând existența unei veritabile „axe a războiului” și o escaladare a discursului militarist.

Potrivit diplomației ruse, afirmațiile recente ale așa-numitei Coaliții a Voluntarilor, alături de pozițiile exprimate de autoritățile de la Kiev, demonstrează intenții ostile și fac imposibilă, în acest moment, o soluționare diplomatică a conflictului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că aceste inițiative consolidează o alianță orientată spre război și nu spre pace, potrivit AFP.

„Noile declaraţii militariste ale aşa-zisei Coaliţii a Voluntarilor şi regimului de la Kiev reprezintă o adevărată «axă a războiului»”, a precizat Zaharova.

Aceasta a fost prima reacție oficială a Rusiei după summitul desfășurat marți, la Paris, dedicat garanțiilor de securitate pentru Ucraina. La reuniune au participat liderii a 35 de state membre ale Coaliției Voluntarilor, în principal țări europene, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În cadrul întâlnirii, participanții au convenit asupra principiului desfășurării unei Forțe Multinaționale în Ucraina, menită să supravegheze o eventuală încetare a focului, sub coordonare americană, după semnarea unui ipotetic acord cu Rusia.

Cu această ocazie, Regatul Unit și Franța au semnat o Declarație de intenție cu Ucraina, prin care și-au exprimat disponibilitatea de a trimite militari britanici și francezi pentru menținerea păcii, în eventualitatea unei încetări a ostilităților.

Moscova a avertizat însă că orice unități sau instalații militare occidentale desfășurate pe teritoriul ucrainean vor fi considerate ținte militare legitime de către forțele armate ruse, subliniind că aceste avertismente au fost formulate în repetate rânduri la cel mai înalt nivel și rămân valabile.

„Toate aceste unităţi şi instalaţii vor fi considerate ţinte militare legitime ale forţelor armate ale Rusiei. Aceste avertismente au fost repetate în mai multe rânduri la cel mai înalt nivel şi rămân de actualitate”, a adăugat Maria Zaharova.

Rusia a transmis de mai multe ori că o prezență militară occidentală în Ucraina reprezintă pentru ea o linie roșie. Statele Unite nu au semnat Declarația de la Paris, iar detaliile concrete ale angajamentului lor militar rămân neclare.

Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski a anunțat joi că documentul referitor la garanțiile de securitate oferite de Washington este aproape finalizat și urmează să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump.

Cu o zi înainte, liderul de la Kiev și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa unui răspuns clar din partea aliaților europeni în legătură cu reacțiile concrete în cazul unui nou atac rusesc după încheierea războiului început în 2022.

Totodată, Zelenski a subliniat necesitatea menținerii unei armate ucrainene de aproximativ 800.000 de militari, considerând că aceasta este esențială pentru securitatea țării.

El a arătat că o astfel de forță ar fi de două ori mai mare decât armatele Franței și Regatului Unit la un loc și ar trebui să fie echipată corespunzător.

Pe teren, situația rămâne extrem de tensionată. În urma unui nou val de atacuri rusești, peste un milion de gospodării din regiunea Dnipropetrovsk, situată în centrul Ucrainei, au rămas joi fără apă și electricitate, potrivit autorităților locale.

Guvernatorul regiunii a anunțat că o infrastructură critică, care alimenta cu energie cea mai mare parte a zonei, a fost avariată în urma bombardamentelor nocturne.

Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că își îndreaptă războiul în mod deliberat împotriva populației civile și a vieții de zi cu zi din Ucraina, apreciind că aceste acțiuni reprezintă o încercare de a frânge rezistența țării.

Furnizorul de energie DTEK a precizat că, la prânz, aproximativ 600.000 de gospodării erau în continuare private de electricitate în regiunea afectată.

Între timp, forțele ruse, mai numeroase și mai bine echipate, își continuă înaintarea, Ministerul rus al Apărării revendicând joi cucerirea localității Brațlav din sudul regiunii Dnipropetrovsk. Surse de cartografie militară apropiate armatei ucrainene au anunțat recent pierderea altor localități în regiunile Sumî și Donețk.