Rusia a avertizat joi că va considera orice prezență occidentală pe teritoriul Ucrainei drept o țintă legitimă pentru forțele sale armate. Mesajul vine în contextul în care mai multe state europene și-au exprimat intenția de a trimite mii de soldați în Ucraina după încheierea conflictului.

Poziția Moscovei a fost exprimată de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe. Aceasta a transmis că autoritățile de la Moscova nu vor face nicio diferență între tipurile de prezență internațională, fie că este vorba despre trupe, infrastructură sau personal de sprijin.

Potrivit declarațiilor sale, orice unitate străină sau instalație occidentală aflată pe teritoriul ucrainean va fi tratată ca obiectiv militar. În acest sens, Rusia consideră că simpla prezență a forțelor occidentale reprezintă o implicare directă în conflict.

„Toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime pentru forțele armate ale Rusiei”, a punctat Zaharova.

Maria Zaharova a subliniat că această poziție a fost exprimată în mod repetat de-a lungul timpului și nu reprezintă o schimbare de strategie. Ea a amintit că Rusia a transmis constant avertismente privind riscurile unei implicări străine directe în Ucraina, inclusiv la nivel politic și militar înalt.

Potrivit oficialului rus, aceste avertismente rămân valabile și în prezent, indiferent de forma sub care ar fi justificată o eventuală desfășurare de trupe occidentale. Moscova consideră că orice astfel de inițiativă ar escalada conflictul și ar transforma actorii implicați în părți directe ale războiului.

„Aceste avertismente au fost repetate în repetate rânduri la cel mai înalt nivel și rămân de actualitate”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

În declarațiile sale, Zaharova a criticat dur așa-numita Coaliție de Voință, termen folosit de Moscova pentru a descrie statele occidentale care discută despre sprijin militar direct pentru Ucraina. Ea a afirmat că declarațiile recente ale acestei coaliții, alături de pozițiile autorităților de la Kiev, ar contribui la escaladarea conflictului.

Diplomația rusă susține că aceste inițiative ar transforma statele implicate într-un „ax al războiului”, formulare prin care Moscova sugerează o alianță activă împotriva Rusiei. În viziunea Kremlinului, trimiterea de trupe occidentale, chiar și într-un scenariu post-conflict, ar încălca liniile roșii stabilite de Rusia.

„Noile declarații militariste ale așa-numitei Coaliții a voluntarilor și ale regimului de la Kiev îi transformă într-un adevărat ax al războiului”, a subliniat ea.

Avertismentul Moscovei apare pe fondul unor discuții tot mai frecvente în Europa privind garanțiile de securitate pentru Ucraina după război. Unele state occidentale au avansat ideea unei prezențe militare menite să asigure stabilitatea și să prevină reluarea ostilităților.