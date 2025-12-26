Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că urmează să aibă o întâlnire în scurt timp cu președintele SUA, Donald Trump, ca parte a demersurilor menite să pună capăt războiului cu Rusia, potrivit relatărilor agențiilor de presă internaționale.

„Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu preşedintele Trump – în viitorul apropiat”, a anunţat Zelenski pe platforma X.

Conform dpa, Zelenski a precizat că decizia a fost luată după ce Rustem Umerov, principalul negociator ucrainean în discuțiile de pace menite să găsească o soluție pentru încheierea războiului declanșat de Rusia acum aproape patru ani, a prezentat ultimele sale contacte cu partea americană.

„Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a mai scris Zelenski pe X.

O asemenea întâlnire ar urma să aibă loc după săptămâni întregi de intensificare a eforturilor diplomatice menite să încheie războiul dintre Ucraina și Rusia, potrivit Reuters.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a afirmat că Rusia este pregătită să formalizeze angajamentele privind neagresiunea față de statele NATO printr-un document scris cu valoare juridică obligatorie.

Ea a precizat că forma finală a acestui document va fi decisă în cadrul negocierilor, subliniind că acesta ar trebui să reprezinte un act de drept internațional complet, potrivit TASS.

„Rusia este pregătită să formalizeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, cu forţă juridică obligatorie. Forma sa specifică poate fi stabilită în cadrul negocierilor, însă acesta trebuie să fie un act de drept internaţional în toată regula”, a spus diplomata, răspunzând unei întrebări pe această temă.

Zaharova a mai declarat că Rusia rămâne deschisă unui dialog serios și pragmatic, contrastând cu ceea ce a numit abordarea occidentală, concentrată pe escaladare militară și presiune economică.

Potrivit acesteia, statele occidentale ar fi responsabile pentru amplificarea tensiunilor și pentru oportunitățile pierdute în domeniul securității europene și globale.