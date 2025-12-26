Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că Rusia este pregătită să formalizeze angajamentele privind neagresiunea față de statele NATO într-un document scris cu forță juridică obligatorie.

Ea a precizat că forma exactă a acestui document ar urma să fie stabilită în cadrul negocierilor, subliniind că acesta ar trebui să fie un act de drept internațional în toată regula, transmite TASS.

„Rusia este pregătită să formalizeze angajamentele corespunzătoare sub forma unui document scris, cu forţă juridică obligatorie. Forma sa specifică poate fi stabilită în cadrul negocierilor, însă acesta trebuie să fie un act de drept internaţional în toată regula”, a spus diplomata, răspunzând unei întrebări pe această temă.

Zaharova a mai transmis că Rusia rămâne deschisă unui dialog serios și pragmatic, în contrast cu ceea ce ea a descris drept abordarea occidentală, axată pe escaladare militară și presiune economică.

Potrivit declarațiilor sale, statele occidentale ar fi responsabile pentru tensionarea situației și pentru oportunitățile ratate în domeniul securității europene și globale.

„Rusia rămâne deschisă unor discuţii serioase, unui dialog serios pe această bază pragmatică şi echitabilă, spre deosebire de majoritatea ţărilor occidentale care au optat pentru o escaladare militaro-politică şi economică, care se transformă şi s-a transformat în presiune”, a subliniat ea. „Tocmai aceste state sunt pe deplin responsabile pentru escaladarea situaţiei şi pentru oportunităţile pierdute, de altfel, inclusiv în domeniul asigurării securităţii europene şi, în general, globale”, a afirmat Zaharova.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evaluat pozitiv o convorbire telefonică avută cu trimiși ai Statelor Unite, axată pe modalitățile de încheiere a războiului cu Rusia, potrivit BBC.

El a spus că discuția, care a durat aproape o oră, a adus idei noi privind formatele de negociere, întâlnirile viitoare și un posibil calendar pentru apropierea unei păci reale.

Zelenski a menționat că a discutat inclusiv despre o versiune actualizată a unui plan de pace în 20 de puncte, elaborat împreună cu partea americană.

Totodată, el a precizat că a transmis urări de Crăciun președintelui american Donald Trump și familiei acestuia, în contextul dialogului diplomatic aflat în desfășurare.

Potrivit liderului ucrainean, planul actualizat ar include posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din anumite zone din estul țării și crearea unei zone demilitarizate.

În schimb, Ucraina ar urma să primească garanții de securitate din partea SUA, NATO și a statelor europene, pentru un răspuns coordonat în cazul unei noi invazii ruse.

În privința regiunii Donețk, Zelenski a indicat că o zonă economică liberă ar putea fi o opțiune, subliniind că orice teritoriu evacuat de trupele ucrainene ar trebui să rămână sub supravegherea Ucrainei.

El a respins însă concesiile teritoriale definitive, insistând asupra necesității unor garanții de securitate ferme.

Kremlin a confirmat că analizează propunerile transmise de partea americană prin intermediul unui emisar rus, urmând ca deciziile finale să fie luate la nivelul președintelui rus.

„Examinăm acest material şi, în funcţie de deciziile luate de şeful statului, vom continua comunicarea cu americanii”, a spus emisarul rus Kirill Dmitriev.

În paralel cu aceste demersuri diplomatice, confruntările militare continuă pe teren, cu atacuri asupra infrastructurii energetice și avansuri teritoriale raportate de ambele părți.