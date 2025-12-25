Transcrierile unor conversații purtate între președintele rus Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, făcute publice recent de Centrul de Presă al National Security Archive, arată că liderul de la Kremlin a cerut explicit, încă din 2001, ca Rusia să fie acceptată în NATO, în timp ce se opunea categoric aderării Ucrainei la Alianță.

Documentele, citate de RBC Ukraine, oferă detalii relevante despre pozițiile exprimate de Putin în primii ani de după preluarea puterii la Moscova și despre modul în care acesta percepea extinderea NATO spre est.

Potrivit transcrierilor, în dialogul din 2001, Vladimir Putin a susținut că Rusia nu este un dușman al Statelor Unite și a folosit acest argument pentru a pleda în favoarea integrării țării sale în NATO.

Liderul rus a transmis că vede Rusia ca pe un stat european și multietnic, comparabil în acest sens cu Statele Unite, și că își poate imagina o relație de alianță între Moscova și Washington pe termen lung. În același context, Putin a încercat să contureze o viziune în care Rusia ar fi fost un partener de securitate, nu un adversar al Occidentului.

„Ceea ce ați spus despre 50 de ani în viitor este important. Rusia este europeană și multi-etnică, ca și Statele Unite. Îmi pot imagina ca noi să devenim aliați”, a afirmat Vladimir Putin la acel moment.

În discuția cu Bush, Putin a subliniat că Rusia se simțea exclusă din structurile de securitate euroatlantice și a amintit de tentativa Uniunii Sovietice de a adera la NATO în 1954. El a argumentat că, în lipsa unui loc în Alianță, Rusia avea motive să se considere lăsată pe dinafară și a pus sub semnul întrebării necesitatea extinderii NATO.

Totodată, liderul rus a arătat că dispune de documente care atestă cererea sovietică de aderare din perioada Războiului Rece. Răspunsul lui George W. Bush la aceste afirmații a fost unul rezervat, acesta limitându-se la a aprecia că informațiile sunt interesante.

„Dacă Rusia nu face parte din aceasta, bineînțeles că se simte lăsată pe dinafară. De ce este nevoie de extinderea NATO? În 1954, Uniunea Sovietică a aplicat pentru a se alătura Alianței. Am documentul”, a adăugat Putin.

„Este interesant”, a fost replica lui George W. Bush.

Vladimir Putin a mai susținut că toate condițiile care, în trecut, blocaseră aderarea Rusiei la NATO fuseseră deja îndeplinite. El a invocat rezolvarea problemelor legate de Austria și Germania, dispariția regimurilor totalitare din Europa de Est și cooperarea în cadrul proceselor de dezarmare ale Organizației Națiunilor Unite, sugerând că nu mai existau obstacole obiective pentru un parteneriat formal cu Alianța.

În același timp, liderul rus și-a exprimat opoziția fermă față de aderarea Ucrainei la NATO. Potrivit transcrierilor, Putin considera Ucraina un stat artificial, rezultat al împărțirii unor teritorii aparținând altor țări, și afirma că o parte semnificativă a populației ar fi de origine rusă.

El a susținut că mulți cetățeni ucraineni percepeau NATO ca pe o structură ostilă și a avertizat că intrarea Ucrainei în Alianță ar crea un potențial major de conflict între Rusia și Statele Unite, cu riscuri de confruntări pe termen lung.

„Aderarea Ucrainei la NATO ar crea un câmp de conflict între Rusia și Statele Unite și ar genera confruntări pe termen lung”, a afirmat liderul rus la acel moment.

Putin a mai atras atenția că extinderea NATO ar putea aduce baze militare și sisteme de armament în apropierea granițelor rusești, ceea ce, în opinia sa, ar reprezenta o amenințare directă la adresa securității Rusiei. În acest context, el a indicat că Moscova va continua să sprijine forțele politice și sociale din Ucraina care se opuneau NATO, pentru a bloca extinderea Alianței.

Aceeași poziție a fost reiterată și în 2008, într-o nouă discuție cu George W. Bush, când Putin a avertizat din nou asupra riscului unui conflict major între Rusia și SUA. El a susținut că Ucraina, divizată între orientarea pro-occidentală și cea pro-rusă, risca să se fragmenteze în cazul în care la putere ar ajunge lideri favorabili Occidentului și a reluat temerile privind apropierea infrastructurii militare NATO de granițele rusești.

Informațiile recente indică faptul că această linie de gândire se menține și în prezent. Surse anonime apropiate Kremlinului afirmă că Rusia continuă să respingă, în cadrul discuțiilor legate de eventuale planuri de pace pentru Ucraina, orice perspectivă privind aderarea acestei țări la NATO, statutul Ucrainei în Alianță rămânând unul dintre principalele puncte de dezacord.