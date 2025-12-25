Există riscul ca Republica Moldova să revină la achiziția de energie electrică de la centrala MoldGRES din regiunea transnistreană, potrivit unei analize realizate de WatchDog.md. Această energie ar urma să fie cumpărată la un preț de peste două ori mai mare decât cel practicat anterior, ceea ce ar însemna, indirect, finanțarea regimului separatist de la Tiraspol.

Specialiștii susțin că acest scenariu este posibil în pofida angajamentelor asumate de Guvernul moldovean de a elimina dependența energetică de Federația Rusă.

În februarie 2025, autoritățile de la Chișinău și-au asumat, în fața Comisiei Europene, un angajament ferm de a rupe dependența de resursele energetice rusești. Acest angajament a fost condiția pentru acordarea unui sprijin financiar de 250 de milioane de euro.

Asistența financiară includea compensații pentru creșterea tarifelor la energie pe malul drept al Nistrului, dar și 60 de milioane de euro destinate consumatorilor din stânga Nistrului. Totodată, Guvernul urma să adopte o strategie clară de eliminare a oricărei forme de șantaj energetic.

„Asistența financiară prevedea compensații pentru majorarea tarifelor la energie pe malul drept, dar și cele 60 de milioane de euro care pot fi utilizate pentru consumatorii din stânga Nistrului. Guvernul s-a angajat să adopte o strategie prin care Moldova să nu mai fie șantajabilă și dependentă de gazele rusești pentru producerea căldurii, precum și a energiei electrice. De asemenea, Guvernul urma să adopte o hotărâre privind eliminarea completă a oricărei dependențe de furnizarea instabilă a resurselor energetice rusești. Cu titlu de precizare, licitațiile de achiziție a energiei electrice se desfășoară după regulile aprobate de ANRE. Prin urmare, Guvernul ar fi trebuit să anunțe ANRE privind necesitatea modificării procedurilor de achiziție a energiei electrice”, au detaliat autorii analizei.

Experții WatchDog.md atrag atenția că Guvernul nu a informat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu privire la necesitatea modificării procedurilor de achiziție a energiei electrice.

Licitațiile se desfășoară conform regulilor aprobate prin hotărârea ANRE nr. 283/2020, iar aceste reguli permit participarea oricărui producător care nu are datorii față de furnizorul de combustibil. În acest context, MoldGRES ar putea îndeplini formal condițiile, deși situația reală este mult mai complexă.

Pe durata stării de urgență, achiziția energiei electrice a fost realizată centralizat de Energocom, în baza unei obligații de serviciu public impuse de Guvern. Această obligație expiră la 31 decembrie 2025.

După acest termen, achizițiile vor fi realizate prin licitații deschise, iar MoldGRES ar putea participa fără impedimente legale, în lipsa unor modificări ale cadrului normativ.

„Pe durata stării de urgență, achiziția energiei era efectuată de Energocom în baza obligației de serviciu public, atribuită de Guvern. Această obligație va expira la 31 decembrie 2025, după care se vor aplica procedurile de licitație conform regulilor pieței de energie electrică, aprobate prin hotărârea ANRE nr. 283/2020. În procedurile de achiziție a energiei există o lacună: se poate califica orice participant care nu are datorii față de furnizorul de combustibil utilizat la producerea energiei. MoldGRES procură gaze de la TiraspolTransgaz-Pridnestrovie, iar tarifele sunt stabilite la discreția așa-numitului guvern de la Tiraspol. Prin urmare, centrala MoldGRES poate prezenta cu ușurință un certificat privind lipsa datoriilor la gaze și va putea participa la licitațiile de procurare a energiei, organizate de operatorii din Moldova”, avertizează specialiștii.

Potrivit analizei, furnizorii din Ucraina nu vor putea participa la licitații din cauza deficitului de energie și a deconectărilor. În aceste condiții, MoldGRES ar ajunge să concureze aproape exclusiv cu furnizorii din România, unde prețul mediu al energiei depășește 125 euro/MWh.

Deoarece regiunea transnistreană nu achită gazele utilizate pentru producerea energiei, MoldGRES ar putea veni cu oferte ușor sub acest nivel, fără ca operatorii din Republica Moldova să aibă un temei legal pentru a le respinge.

„Respectiv, MoldGRES va concura doar cu furnizorii din România, unde prețul mediu al energiei depășește 125 EUR/MWh. Deoarece regiunea transnistreană nu achită consumul de gaze, centrala MoldGRES poate veni cu o ofertă de preț puțin mai mică (124,5 EUR/MWh, de exemplu), iar furnizorii din Moldova nu vor avea temei legal să o respingă. Pentru comparație, în 2024 Republica Moldova procura energie de la MoldGRES la prețul de 60 EUR/MWh (66 USD/MWh)”, se mai arată în analiză.

Ministerul Energiei a reacționat la analiza WatchDog.md, arătând că observațiile sunt pertinente în general, dar susținând că Guvernul a aprobat deja un plan de eliminare a dependenței de resursele energetice rusești.

Reprezentanții ministerului au precizat că unele recomandări sunt dificil de aplicat, iar altele nu ar rezolva problema. În schimb, autoritățile au anunțat că obligația de serviciu public pentru Energocom a fost prelungită cu încă un an.

„Observațiile WatchDog sunt pertinente în general, însă trebuie menționat că Guvernul a aprobat la începutul anului un plan de eliminare a dependenței de resursele energetice rusești, care se execută. În ceea ce privește recomandările notei de poziție, prima ar fi dificil de pus în aplicare, întrucât ar presupune, probabil, obținerea certificatelor privind lipsa datoriilor pentru combustibili de la toți traderii și furnizorii europeni. A doua recomandare a fost examinată și respinsă ca fiind una care nu rezolvă problema, iar cea de-a treia a fost executată marți, prin prelungirea obligației de serviciu public pentru Energocom de a achiziționa centralizat energia electrică cu încă un an”, au menționat pentru Adevărul responsabilii ministerului de resort.

Până în decembrie 2024, Republica Moldova a acoperit o mare parte din consumul de energie electrică prin achiziții de la MoldGRES. Situația s-a schimbat după expirarea contractului de tranzit al gazelor rusești prin Ucraina.

Gazprom a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale, invocând o presupusă datorie de 709 milioane de dolari a Moldovagaz. Această sumă nu a fost confirmată de auditul internațional realizat la inițiativa autorităților moldovenești și nu este recunoscută de compania rusă.