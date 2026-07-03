Tramvaiele circulă diferit de sâmbătă în București. STB suspendă linia 47 și modifică linia 54

București intră într-o nouă etapă de reorganizare a transportului public începând de sâmbătă, 4 iulie 2026. Societatea de Transport București (STB) suspendă circulația tramvaiului 47 și modifică traseul liniei 54, care va ajunge până la Piața Unirii. Totodată, de vineri, cinci linii de transport public opresc într-o stație nouă amenajată pe Strada Turnu Măgurele.

Începând cu 4 iulie 2026, București are un nou program de circulație pentru o parte dintre liniile de tramvai operate de STB. Compania a anunțat suspendarea liniei 47 și introducerea unui traseu modificat pentru linia 54, măsură care va fi aplicată de sâmbătă.

Potrivit STB, tramvaiul 54 va circula între terminalul „Șura Mare” și stația „Piața Unirii”, pe următorul traseu:

Traseu dus: „Șura Mare” – Șoseaua Giurgiului – Strada Alexandru Anghel – Strada Zețarilor – Prelungirea Ferentari – Calea Ferentari – Calea Rahovei – Bulevardul George Coșbuc – Bulevardul Regina Maria – „Piața Unirii”.

Traseu întors: „Piața Unirii” – Bulevardul Regina Maria – Bulevardul George Coșbuc – Calea Rahovei – Calea Ferentari – Prelungirea Ferentari – Strada Zețarilor – Strada Alexandru Anghel – Șoseaua Giurgiului – Șoseaua Olteniței – „Șura Mare”.

Reprezentanții STB le recomandă călătorilor să urmărească permanent informațiile actualizate privind circulația mijloacelor de transport, deoarece programul și traseele pot suferi modificări în funcție de lucrările sau măsurile operative adoptate în rețeaua de transport public.

Pentru verificarea în timp real a programului de circulație și a eventualelor modificări de traseu, călătorii pot utiliza aplicația Info TB, site-ul oficial al STB sau paginile oficiale ale operatorului de pe platformele Facebook, Instagram și X.

Pe lângă modificările care intră în vigoare de sâmbătă, transportul public din Capitală a fost extins încă de vineri, 3 iulie 2026, prin introducerea unei noi stații pentru mai multe linii STB, potrivit unui comunicat transmis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Mai exact, autobuzele liniilor 74, 102, 125, 312 și N106 efectuează opriri în noua stație „Bd. Alexandru Obregia”, amplasată pe Strada Turnu Măgurele, în apropierea accesului către complexul comercial Lidl, pe sensul de deplasare către Strada Emil Racoviță.

Potrivit TPBI, noua stație a fost introdusă după finalizarea lucrărilor de amenajare realizate de administratorul drumului și după emiterea avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București (CTCMB).

Noua oprire are rolul de a îmbunătăți accesul călătorilor către zona comercială și de a facilita utilizarea transportului public pentru locuitorii cartierului și pentru persoanele care tranzitează această parte a Capitalei.