PMB: Schimbare pentru linia 610. Traseul a fost extins în urma solicitărilor călătorilor

Începând de sâmbătă, 27 iunie, linia navetă 610 circulă pe un traseu modificat, care include bulevardele Timișoara, General Paul Teodorescu și Doina Cornea. Primăria Municipiului București (PMB) anunță că schimbarea a fost făcută în urma solicitărilor călătorilor și pentru a suplini lipsa tramvaielor liniilor 1 și 10.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, sâmbătă, că linia navetă 610 a fost reorganizată astfel încât să circule și pe bulevardele Timișoara, General Paul Teodorescu și Doina Cornea, ca urmare a solicitărilor venite din partea călătorilor.

Reprezentanții PMB au transmis că au ținut cont de doleanțele bucureștenilor și că, începând de astăzi, autobuzele liniei 610 deservesc și aceste artere, după ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a reorganizat traseul liniei navetă.

Potrivit municipalității, modificarea are rolul de a asigura o acoperire mai bună a zonelor în care tramvaiele liniilor 1 și 10 nu mai circulă, ca urmare a începerii lucrărilor la Pasajul Basarab.

Noul traseu al liniei 610 este: Bd. Banu Manta – Șos. Nicolae Titulescu – Calea Griviței – Piața Gării de Nord – Bd. Dinicu Golescu – Șos. Orhideelor – Bd. Doina Cornea – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – Piața Danny Huwe – Str. Răzoare – Șos. Panduri – Calea 13 Septembrie, iar pe sensul de întoarcere circulă pe Calea 13 Septembrie – Șos. Progresul – Piața Danny Huwe – Str. Răzoare – Șos. Panduri – Bd. Geniului – Bd. Timișoara – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Doina Cornea – Șos. Orhideelor – Bd. Dinicu Golescu – Piața Gării de Nord – Calea Griviței – Șos. Nicolae Titulescu – Bd. Banu Manta.

Primăria a precizat că informațiile privind programul de circulație sunt disponibile pe platforma maps.mo-bi.ro, în aplicația gratuită InfoTB și pe site-ul stb.ro.

PMB a anunțat recent că lucrările de modernizare a liniilor de tramvai 3 și 42, de pe Bulevardul Expoziției și străzile adiacente, sunt aproape de finalizare.

Potrivit reprezentanților municipalității, proiectul vizează un tronson de aproximativ doi kilometri, pe Bulevardul Expoziției și pe străzile Dornei, Clăbucet, Aviator Popișteanu și Puțul lui Crăciun. PMB a precizat că au fost montate noile șine de tramvai, a fost refăcut carosabilul, au fost amenajate opt peroane și instalate 24 de adăposturi pentru călători. Rețelele electrice au fost introduse în subteran, pentru eliminarea cablurilor aeriene de pe stâlpi.

Municipalitatea a arătat că, în această perioadă, muncitorii execută ultimele lucrări de finisaje, chituiri și curățenie.

Reprezentanții PMB au anunțat că până la sfârșitul lunii iulie vor fi demontați vechii stâlpi de electricitate de pe trotuare, urmând să fie refăcute și căile pietonale. Cu toate acestea, instituția a precizat că circulația tramvaielor pe acest tronson nu va fi reluată imediat, întrucât lucrările continuă pe Bulevardul Ion Mihalache.

Totodată, Primăria Capitalei a transmis că lucrările de modernizare a liniilor de tramvai de pe Bulevardul Chișinău se apropie, la rândul lor, de finalizare.

PMB a anunțat și că rețeaua de semaforizare din Capitală a fost extinsă prin punerea în funcțiune a patru noi treceri de pietoni semaforizate, în cadrul măsurilor pentru creșterea siguranței rutiere.

Potrivit municipalității, trei dintre noile treceri au fost amenajate pe Calea Giulești, la intersecțiile cu străzile George Vâlsan, Migdalului și Prunaru, iar cea de-a patra este amplasată pe Splaiul Unirii, la intersecția cu strada Abatorului și Intrarea Scorțeni.

Reprezentanții PMB au precizat că noile treceri sunt echipate cu instalații moderne de semaforizare, butoane pentru solicitarea traversării, dispozitive acustice destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, precum și cu marcaje și indicatoare rutiere. Totodată, lucrările au inclus montarea stâlpilor, consolelor, semafoarelor și a automatelor de dirijare a traficului.

Municipalitatea a anunțat că, la începutul lunii august, urmează să fie finalizate lucrările de semaforizare pe strada Antiaeriană, la intersecțiile cu străzile Elena și Vasile Cojocaru, Manea Șerban și Triunghiului.

În același timp, PMB a transmis că pregătește documentația pentru amenajarea altor 35 de intersecții și treceri de pietoni semaforizate pe principalele artere ale Capitalei. Printre zonele vizate se numără Bulevardul 13 Septembrie, strada Uranus, strada Lucrețiu Pătrășcanu, în apropierea Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”, Calea Plevnei, Bulevardul Expoziției, Bulevardul Metalurgiei, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Șoseaua Giurgiului și Bulevardul Nicolae Grigorescu.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au subliniat că investițiile în extinderea rețelei de semaforizare urmăresc creșterea siguranței și fluidizarea traficului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.