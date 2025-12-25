Masa de Crăciun va costa mai mult decât anul trecut, cu 300–500 de lei în plus doar pentru mâncare. În medie, o familie cheltuiește în jur de 1.500 de lei pentru mâncare și băuturi.

Chiar dacă se face un meniu mai simplu sau se profită de oferte, bugetul realist pentru masa de Crăciun 2025 este între 1.300 și 1.500 de lei. Creșterea de preț vine din inflația alimentară și din majorarea TVA-ului la unele produse, potrivit CC Tax Advisory.

Bradul de Crăciun și decorarea casei vor costa în jur de 200–250 de lei în plus. Un brad natural de 1,6–2 metri costă de obicei între 70 și 150 de lei, în funcție de magazin și calitate.

Dacă adaugi câteva lumini, globuri și decorațiuni de bază, bugetul pentru un brad decorat simplu este în jur de 400–450 de lei, pentru o familie care reciclează unele decorațiuni și profită de oferte.

Cadourile „modeste” sunt greu de făcut sub 400–600 de lei. În medie, românii cheltuiesc aproape 500 de lei pentru cadouri de Crăciun.

Pentru 2025, o familie care vrea cadouri simple, de 150–200 de lei pentru fiecare dintre cei 3–4 membri, va ajunge rapid la 600–1.000 de lei doar pentru cadouri, fără să punem la socoteală cadourile pentru bunici, nași sau prieteni.

Costul total pentru un Crăciun „normal” în 2025:

masa de Crăciun: 1.300–1.500 lei

brad și decorațiuni simple: 400–450 lei

cadouri modeste pentru familie: 600–1.000 lei

Total: aproximativ 2.300–2.950 lei pentru un Crăciun tradițional, fără luxuri. Față de 2024, prețurile au crescut cu aproximativ 10–15%, chiar dacă familia face economii la mâncare și cadouri.