Sfârșitul anului școlar vine cu cheltuieli de sute de lei pentru multe familii. Cât ajung să plătească părinții pentru cadouri, serbări, fotografii și petreceri

Pentru elevi, luna iunie înseamnă vacanță, festivități și emoția ultimului clopoțel. Pentru mulți părinți însă, sfârșitul anului școlar aduce și o serie de cheltuieli care se adună rapid. De la cadourile pentru educatoare, învățători și profesori, până la serbări, ședințe foto, petreceri și excursii, costurile pot depăși cu ușurință câteva sute de lei pentru fiecare copil.

În ultimii ani, încheierea anului școlar a depășit de mult momentul festiv al premierii elevilor și al ultimei zile de cursuri.

În multe unități de învățământ, luna iunie este marcată de organizarea unor evenimente speciale, petreceri, activități tematice și festivități de absolvire.

Pentru părinți, toate aceste momente înseamnă contribuții financiare care, luate separat, pot părea rezonabile, însă adunate ajung să reprezinte o sumă considerabilă.

Mai ales în cazul familiilor cu doi sau mai mulți copii, perioada de final de an școlar poate pune presiune suplimentară pe bugetul lunar.

În majoritatea grădinițelor și școlilor, părinții se organizează pentru a oferi un cadou comun cadrului didactic.

Contribuțiile diferă de la o clasă la alta și depind de numărul copiilor și de valoarea cadoului ales.

În multe cazuri, părinții contribuie cu sume cuprinse între 30 și 100 de lei pentru cadoul colectiv.

Pe lângă acesta, numeroși părinți aleg să ofere individual flori, cărți, obiecte decorative sau alte atenții simbolice.

Astfel, costurile pot crește semnificativ, în special pentru familiile care au mai mulți copii înscriși la grădiniță sau școală.

Deși legislația interzice solicitarea de cadouri sau bani pentru cadrele didactice, gesturile de apreciere inițiate voluntar de părinți continuă să fie o practică răspândită în multe colective.

În apropierea festivităților de final de an, florăriile înregistrează una dintre cele mai aglomerate perioade din an.

Buchetele oferite educatoarelor, învățătoarelor și profesorilor au devenit o tradiție pentru numeroase familii.

Prețurile pornesc de la aproximativ 50 de lei pentru aranjamente simple și pot depăși 150 de lei pentru buchetele mai elaborate.

Pentru părinții care aleg atât contribuția la un cadou comun, cât și un buchet individual de flori, factura finală crește rapid.

Pentru copiii din grădinițe și clasele primare, serbările reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente ale anului.

Însă pregătirea acestora implică adesea achiziționarea de costume, accesorii și elemente vestimentare speciale.

În funcție de tematica spectacolului, părinții pot cheltui de la câteva zeci până la câteva sute de lei pentru pregătirea copilului.

La acestea se adaugă uneori contribuții pentru decoruri, materiale sau filmarea evenimentului.

Tot mai multe grădinițe și școli organizează ședințe foto profesionale la final de an.

Părinții pot achiziționa albume personalizate, tablouri de clasă, fotografii individuale sau pachete complete de amintiri.

Costurile diferă în funcție de complexitatea serviciilor, însă de multe ori depășesc 100 de lei pentru fiecare copil.

În cazul claselor terminale, precum grupa mare, clasa a IV-a, a VIII-a sau a XII-a, cheltuielile sunt și mai ridicate.

Robe festive, tocă, fotografii profesionale și albume speciale pot duce factura finală la câteva sute de lei.

După festivități, multe colective aleg să organizeze petreceri dedicate copiilor.

Locurile de joacă, restaurantele, terasele sau centrele de evenimente sunt printre cele mai frecvente opțiuni.

În funcție de locație și de activitățile incluse, costul pentru un copil poate varia între 50 și 250 de lei.

În unele cazuri, participă și părinții, ceea ce dublează sau chiar triplează costurile.

Pentru clasele terminale, organizarea unor evenimente speciale poate ridica bugetul la niveluri mult mai ridicate.

Multe școli și grădinițe organizează în luna iunie excursii, vizite la muzee, parcuri tematice sau alte activități recreative.

Costurile diferă în funcție de destinație și de transport, însă reprezintă încă o cheltuială care se adaugă celor deja existente.

Pentru unii părinți, aceste activități sunt considerate esențiale pentru experiența copilului și sunt incluse fără ezitare în buget.

Dacă se adună toate cheltuielile specifice perioadei – contribuția pentru cadoul cadrului didactic, florile, costumul pentru serbare, fotografiile, petrecerea și eventualele excursii – suma totală poate depăși cu ușurință 500 de lei.

În unele cazuri, mai ales la finalul unor cicluri de învățământ, costurile pot ajunge chiar la 700-1.000 de lei pentru un singur copil.

Pentru familiile cu mai mulți copii, sfârșitul anului școlar poate deveni una dintre cele mai costisitoare perioade din an.

În ciuda costurilor, mulți părinți consideră că aceste momente sunt importante pentru copii și aleg să participe la toate activitățile organizate.

Serbările, fotografiile de grup, diplomele și petrecerile marchează încheierea unei etape importante și creează amintiri care rămân ani la rând.

Totuși, pe fondul creșterii costului vieții și al presiunilor asupra bugetelor familiale, tot mai mulți părinți discută despre necesitatea păstrării unui echilibru între gesturile simbolice și cheltuielile care pot deveni împovărătoare.

Pentru multe familii, luna iunie nu mai înseamnă doar începutul vacanței de vară, ci și una dintre perioadele în care portofelul este pus serios la încercare.