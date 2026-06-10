INS confirmă tendința îngrijorătoare. Nașterile scad, iar populația continuă să se reducă

Criza demografică a României continuă să se adâncească. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că sporul natural a rămas puternic negativ și în luna aprilie 2026, după ce numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât cel al nașterilor. În același timp, natalitatea continuă să scadă, confirmând tendința de declin demografic cu care se confruntă România de mai mulți ani.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în luna aprilie 2026 au fost înregistrate 10.655 de nașteri și 19.413 decese. Diferența dintre cele două valori a generat un spor natural negativ de 8.758 persoane. Cu alte cuvinte, România a pierdut aproape 9.000 de locuitori într-o singură lună doar din diferența dintre nașteri și decese.

Datele arată că numărul persoanelor decedate a fost de 1,8 ori mai mare decât numărul copiilor născuți-vii. Fenomenul nu este unul izolat, ci continuă o tendință observată în ultimii ani, în care sporul natural rămâne constant pe minus.

Comparativ cu luna martie, numărul nașterilor a scăzut cu 27 de cazuri, iar numărul deceselor s-a redus cu 1.353. Chiar și în aceste condiții, bilanțul demografic al țării a rămas profund negativ.

Unul dintre cele mai îngrijorătoare semnale vine din evoluția natalității.

În aprilie 2026 au fost înregistrate cu 726 mai puține nașteri decât în aceeași lună a anului trecut, ceea ce reprezintă o scădere de 6,4%. Practic, România continuă să piardă anual mii de nou-născuți, pe fondul îmbătrânirii populației, al migrației și al scăderii numărului de familii tinere.

Scăderea natalității reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru viitorul țării, deoarece influențează direct piața muncii, sistemul de pensii și sustenabilitatea serviciilor publice.

Datele INS arată că numărul copiilor născuți în fiecare lună se menține de mai mult timp la niveluri semnificativ mai reduse decât cele înregistrate în urmă cu unul sau două decenii.

Dacă natalitatea a continuat să scadă, mortalitatea a avut o evoluție în sens invers.

În aprilie 2026 au fost înregistrate cu 87 de decese mai multe decât în aprilie 2025, ceea ce înseamnă o creștere de 0,5%. De asemenea, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu patru mai mare decât în aceeași lună a anului trecut.

În total, 61 de copii cu vârsta sub un an au decedat în luna aprilie. Comparativ cu martie, numărul acestora a crescut cu două cazuri.

Creșterea mortalității, chiar și una modestă, combinată cu scăderea continuă a natalității, contribuie la accentuarea declinului demografic.

Structura pe vârste a deceselor confirmă procesul accelerat de îmbătrânire a populației.

Potrivit INS, 42% din totalul deceselor înregistrate în luna aprilie au fost consemnate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 80 de ani. Este vorba despre 8.154 de decese. Alte 5.428 de decese au fost înregistrate în grupa de vârstă 70-79 de ani, iar 3.098 în categoria 60-69 de ani.

La polul opus, cele mai puține decese au fost raportate în rândul copiilor și tinerilor. În grupa de vârstă 0-4 ani au fost înregistrate 81 de decese, în grupa 5-19 ani doar 45, iar în categoria 20-29 ani au fost raportate 84 de decese.

Aceste cifre reflectă schimbările profunde prin care trece structura populației României, ponderea persoanelor vârstnice crescând de la an la an.

Datele INS includ și informații privind nupțialitatea și divorțialitatea.

În luna aprilie 2026, oficiile de stare civilă au înregistrat 6.693 de căsătorii. În aceeași perioadă au fost pronunțate 2.194 de divorțuri, fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acordul soților pe cale administrativă sau notarială.

Raportul dintre numărul căsătoriilor și cel al divorțurilor rămâne relativ stabil comparativ cu lunile precedente, însă specialiștii atrag atenția că numărul familiilor tinere este în scădere pe termen lung, fenomen care influențează și natalitatea.

Statisticile INS arată că numărul deceselor a fost aproape identic în mediul urban și în mediul rural.

În orașe au fost înregistrate 9.706 decese, în timp ce în mediul rural au fost raportate 9.707 decese. Diferența este practic inexistentă, însă evoluțiile față de anul trecut sunt diferite.

În mediul urban, numărul deceselor a crescut cu 1,8% față de aprilie 2025, în timp ce în mediul rural a scăzut cu 0,9%.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă faptul că România continuă să piardă populație din cauze naturale într-un ritm accelerat. Scăderea natalității și menținerea unui număr ridicat de decese contribuie la adâncirea dezechilibrului demografic.

Cu aproape 9.000 de persoane pierdute într-o singură lună și cu un număr de nașteri aflat în continuă scădere, perspectiva demografică a României rămâne una dificilă. Specialiștii avertizează că efectele se vor resimți în următoarele decenii prin reducerea populației active, presiuni suplimentare asupra sistemului de pensii și accentuarea procesului de îmbătrânire a populației.