Raportul care schimbă perspectiva: cât mai rezistă sistemul de pensii

Fondul fiduciar de pensii al Asigurărilor Sociale din Statele Unite este prognozat să își consume rezervele până la finalul anului 2032, dacă autoritățile legislative nu adoptă măsuri de consolidare, arată raportul anual publicat marți de administratorii sistemului. În lipsa unor intervenții, milioane de beneficiari ar putea primi sume reduse în următorii ani.

Zeci de milioane de pensionari și alți beneficiari depind de plățile lunare ale programului, iar raportul indică faptul că presiunea asupra finanțelor publice ar putea deveni semnificativă în următorul deceniu. Estimările actuale arată că, după epuizarea rezervelor, veniturile din impozitele pe salarii și alte surse vor acoperi aproximativ 78% din beneficiile datorate, informează CNN.

Fondul fiduciar de pensii susține plățile destinate vârstnicilor și urmașilor lucrătorilor decedați, însă noile proiecții indică o deteriorare mai rapidă decât se anticipa anterior, cu o devansare de aproximativ un sfert de deceniu. Situația ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea pe termen mediu a programului.

În același timp, fondurile fiduciare combinate pentru pensii și invaliditate sunt estimate să se epuizeze în 2034, menținând însă același orizont de referință ca în evaluările anterioare. După acel moment, veniturile disponibile ar acoperi aproximativ 83% din plățile programate.

Fondul destinat asigurărilor de invaliditate rămâne, potrivit estimărilor, capabil să acopere integral beneficiile cel puțin până în 2100, limită a perioadei de prognoză.

Perspectivele financiare pentru Medicare indică, de asemenea, o ușoară deteriorare. Fondul fiduciar aferent asigurărilor spitalicești, cunoscut drept Medicare Partea A, ar putea acoperi integral beneficiile până în al doilea trimestru din 2033. Ulterior, capacitatea de plată ar scădea la aproximativ 89% din nivelul programat.

Acest segment acoperă servicii spitalicești, îngrijiri paliative, îngrijire specializată de scurtă durată și servicii la domiciliu după externare. În schimb, Partea B și Partea D sunt susținute prin contribuții ale beneficiarilor și fonduri federale ajustate anual, ceea ce le menține stabilitatea financiară.

Administratorii estimează că prima standard lunară pentru Partea B ar urma să crească la 209,50 dolari în 2027, față de 202,90 dolari în anul curent, valoare care urmează să fie confirmată în toamnă.

Aproximativ 62 de milioane de persoane au beneficiat de pensii și prestații pentru urmași la finalul anului 2025, în timp ce opt milioane au primit indemnizații de invaliditate. În același timp, peste 69 de milioane de persoane erau înscrise în programul Medicare anul trecut.

Administratorii indică drept cauze principale ale presiunii financiare îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață, scăderea ratei natalității și modificările privind migrația. De asemenea, sunt invocate efectele unor politici fiscale recente, inclusiv reduceri de impozite și ajustări legislative care influențează veniturile fondurilor fiduciare.

„Congresul a înrăutățit și mai mult situația finanțelor sistemului de asigurări sociale acordând seniorilor încă o scutire de taxe anul trecut, în timp ce mâine va trimite o factură mai mare lucrătorilor mai tineri”, a declarat Romina Boccia, directoarea departamentului de buget și politici sociale la Institutul Cato.

Reprezentanții sistemului și organizațiile de profil au reluat apelurile către Congres pentru a interveni în vederea stabilizării finanțelor. Printre soluțiile discutate se numără modificarea contribuțiilor la impozitul pe salarii, ajustarea vârstelor de pensionare, schimbarea plafonului de venit impozabil sau recalibrarea formulelor de calcul pentru beneficii.

„Acesta este primul raport al administratorilor fondului de asigurări sociale care începe să ia în considerare politicile lui Donald Trump din al doilea mandat”, a declarat Nancy Altman, președinta Social Security Works, menționând efectele asupra veniturilor sistemului.

Pentru Medicare, sunt analizate și efectele unei utilizări mai ridicate a serviciilor medicale și ale creșterii costurilor asociate planurilor de tip Medicare Advantage, alături de impactul unor măsuri fiscale recente. „Acesta ar trebui să fie un semnal de alarmă: Congresul trebuie să acționeze”, a declarat Myechia Minter-Jordan, CEO al AARP.