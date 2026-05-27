Pensionarii riscă să rămână fără bani. Plata pensiei poate fi blocată în aceste cazuri. Se anunță obligatoriu Casa Națională de Pensii

Pensionarii care primesc pensia în cont bancar trebuie să anunțe rapid orice schimbare legată de IBAN, bancă sau actele de identitate. În lipsa actualizării datelor, plata poate fi blocată, întârziată sau returnată, iar beneficiarii pot rămâne temporar fără bani. Iată care sunt situratiile în care Casa Națională de Pensii trebuie să fie înștiințată de modificări.

Tot mai mulți pensionari aleg să primească pensia direct pe card, însă această metodă vine și cu obligația actualizării permanente a datelor transmise către Casa de Pensii. Orice modificare privind contul bancar trebuie comunicată oficial, altfel plata poate întâmpina probleme.

Situația îi vizează în special pe pensionarii care și-au schimbat banca, au deschis un cont nou, au închis vechiul cont sau au primit un alt IBAN. De asemenea, obligația apare și atunci când beneficiarul își schimbă numele, domiciliul sau documentele de identitate.

Casa Națională de Pensii Publice arată că plata pensiei în cont bancar se face doar pe baza datelor comunicate oficial de beneficiar. Dacă informațiile nu mai sunt valabile, transferul poate fi respins de bancă.

În astfel de cazuri, banii nu dispar, însă plata se poate întoarce către instituție, iar pensionarul poate rămâne fără pensie până la clarificarea situației administrative.

Una dintre cele mai frecvente probleme apare atunci când pensionarul își închide vechiul cont fără să anunțe Casa de Pensii. În momentul în care instituția încearcă să vireze banii într-un IBAN dezactivat, transferul nu mai poate fi procesat.

Aceeași problemă poate apărea și dacă banca modifică anumite date ale contului sau dacă titularul trece la un alt tip de card și primește un IBAN nou.

În practică, mulți pensionari află abia în ziua plății că pensia nu a mai intrat pe card. Procedura de verificare și reluare a plății poate dura mai multe zile, în funcție de momentul în care sunt depuse documentele corecte.

Potrivit regulilor actuale, pensiile virate pe card sunt plătite, de regulă, în intervalul 12-13 ale lunii.

Pentru actualizarea datelor bancare, pensionarii trebuie să depună o solicitare la casa teritorială de pensii de care aparțin. Cererea trebuie însoțită de documente care confirmă noul cont bancar.

În general, sunt necesare:

copie după actul de identitate;

extras de cont sau document emis de bancă;

cerere pentru virarea pensiei în noul cont;

uneori, copie după decizia de pensionare sau ultimul talon de pensie.

Documentele pot fi depuse direct la ghișeu, iar în anumite județe există posibilitatea transmiterii online sau prin poștă.

Reprezentanții caselor de pensii recomandă ca modificările să fie anunțate din timp, înainte de perioada de procesare a plăților lunare.

Actualizarea datelor este importantă și pentru pensionarii români care locuiesc în afara țării și primesc pensia într-un cont bancar deschis în România sau în străinătate.

În cazul schimbării băncii, a adresei sau a documentelor de identitate, instituțiile solicită noi documente justificative. În anumite situații, pot fi cerute și formulare suplimentare privind certificatul de viață.

Dacă informațiile nu sunt actualizate la timp, plata drepturilor poate fi suspendată până la clarificarea situației.

Specialiștii recomandă pensionarilor să verifice periodic dacă:

vechiul cont bancar este încă activ;

IBAN-ul transmis Casei de Pensii este corect;

actul de identitate este valabil;

numele titularului coincide cu datele din evidențele bancare și cele ale Casei de Pensii.

Orice eroare aparent minoră poate duce la întârzieri ale plății, mai ales în perioadele aglomerate sau în cazul modificărilor administrative procesate cu întârziere.

Pentru mulți pensionari, pensia reprezintă singura sursă de venit, motiv pentru care actualizarea datelor bancare devine esențială pentru evitarea unor blocaje financiare neașteptate.